299 TL'ye yurtiçi istediğiniz yere uçun! 2022 THY ucuz bilet kampanyası! SON 1 GÜN! THY ucuz bilet fiyatları ve tarihleri...

Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, indirimli bilet kampanyası başladığını duyurdu. 299 TL'den başlayan fiyatlarla yurtiçi uçuş imkanı binlerce kişi tarafından büyük ilgi çekti. Peki, THY ucuz bilet kampanyası biletleri ne akdar? İşte tüm detaylar...
THY UCUZ BİLET KAMPANYASI NEDİR?
THY 4-5 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm yurt içi bilet alımlarını 299,99 liradan başlayan fiyatla satma kampanyası düzenlediğini açıkladı.
6 ŞUBAT-9 NİSAN 2023 TARİHLERİNDE UÇMAK İÇİN ERKEN REZERVASYON
4-5 Ekim 2022 tarihinde aldığınız erken rezarvasyonlu biletler, 6 Şubat ile 9 Nisan 2023 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Yani, bugün ya da yarın THY'den ucuza bilet kampanyası ile bilet almak isterseniz 6 Şubat-9 Nisan 2023 tarihleri arasında yolculuk yapmak için bilet alabilirsiniz.