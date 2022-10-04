İzmir Çiğli'de Kur'an-ı Kerim yakan hadsizlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Ç. ve Mert Atakan D.'nin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp, ateşe verdiği görüldü.

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan arkadaşının da İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı.