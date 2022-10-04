İzmir Çiğli'de Kur'an-ı Kerim yakan hadsizlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Ç. ve Mert Atakan D.'nin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp, ateşe verdiği görüldü.
Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan arkadaşının da İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı.
İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.
Görüntüler sosyal medyada infial yarattı, tepkiler çığ gibi büyüdü.
KISA SÜREDE YAKALANDILAR
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları teknik analizin ardından kimliklerini belirledikleri Berke Can Ç. ile Mert Atakan D.'nin adreslerini de tespit etti.