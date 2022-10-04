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    • Yaşam
    • 04.10.2022 12:35
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    • 04.10.2022 12:43
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    İzmir Çiğli'de Kur'an-ı Kerim yakan hadsizlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı!

    Son dakika haberleri... İzmir Çiğli'de içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakan hadsizler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Provokatörler, ilk ifadelerinde olayı alkollü oldukları için hatırlamadıklarını söyledi.

    Kur’an-ı Kerim yakan hadsizlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı!

    Türkiye, İzmir'deki provokasyonu konuşuyor.

    26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen Kur'an-ı Kerim yakma görüntüleri izleyenleri şoke etti.

    Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Ç. ve Mert Atakan D.'nin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp, ateşe verdiği görüldü.

    Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan arkadaşının da İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı.

    İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

    Görüntüler sosyal medyada infial yarattı, tepkiler çığ gibi büyüdü.

    KISA SÜREDE YAKALANDILAR

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları teknik analizin ardından kimliklerini belirledikleri Berke Can Ç. ile Mert Atakan D.'nin adreslerini de tespit etti.

        Ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı da Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        "ALKOLLÜYDÜK HATIRLAMIYORUZ"
        Şahısların emniyetteki ilk ifadelerinde, alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.
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        Kuruluş Osman
        Haberler Yaşam İzmir Çiğli'de Kur'an-ı Kerim yakan hadsizlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı!
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