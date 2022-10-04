İstanbul'da 14 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Hayrunnisa Bayrak 11. kattan düştü

O da 'tamam akşamı bekleyeceğim babam gelince tamir etsin öyle girerim' diyor. Ailesiyle, kız kardeşleriyle sohbet etmiş konuşmuşlar, şakalaşmışlar. Herhangi bir sıkıntı yokmuş. Çünkü kendisi neşe dolu bir kızdı. Sonradan ne okuduysa birden ablasının yüzüne bakmış ve aşağıya düşmüş. Sonra ambulans gelmiş hastaneye kaldırılmış. Daha sonrası olay yeri inceleme gelmiş" dedi.