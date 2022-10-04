Hakim Serkan Tüzün önce eşini sonra kendini vurmuştu! Dehşet evine giren komşusu yaşananları anlattı

"ÇOCUKLAR ANNE BABASIZ DA BÜYÜYEBİLİR" DEMİŞLER

Yaşanan olayın ardından ifadesi alınan Tuğba K., eve girdiğinde çocukların panik halde olduğunu ve titrediklerini belirterek, yatmadan önce anne ve babasının "çocuklar annesiz ve babasız da büyüyebilir" dediğini çocukların kendisine söylediğini ifade etti.