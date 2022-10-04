Hakim Serkan Tüzün önce eşini sonra kendini vurmuştu! Dehşet evine giren komşusu yaşananları anlattı

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Tüzün, Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında bulunan evinde geçtiğimiz gece 23.30 sıralarında önce karısını başından vurmuş sonra da aynı tabancayla intihar etmişti.
Yaşanan olayda Serkan Tüzün ve İlksen Tüzün olay yerinde hayatını kaybetmişti. Çiftin, 9, 7 ve 5 yaşlarında 3 çocuğunun olduğu, hayatını kaybeden İlksen Tüzün'ün ise hakemlik sınavına hazırlandığı öğrenilmişti.
"TEYZE KOŞ ANNEMİ KURTAR"
Silah seslerinin ardından çiftin 9 yaşındaki çocukları, babasının telefonundan komşuları Tuğba K.yı arayarak, "Tuğba teyze koş annemi kurtar, kanlar içinde" dedi Konuşmadan kısa bir süre sonra Tuğba K. dehşetin yaşadığı eve geldi.
Eve gelen Tuğba K., mutfakta Serkan Tüzün ve İlksen Tüzün'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Çocukları odalarına götüren Tuğba K., hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
"ÇOCUKLAR ANNE BABASIZ DA BÜYÜYEBİLİR" DEMİŞLER
Yaşanan olayın ardından ifadesi alınan Tuğba K., eve girdiğinde çocukların panik halde olduğunu ve titrediklerini belirterek, yatmadan önce anne ve babasının "çocuklar annesiz ve babasız da büyüyebilir" dediğini çocukların kendisine söylediğini ifade etti.