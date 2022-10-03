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    • Yaşam
    • 03.10.2022 09:47
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    • 03.10.2022 09:50
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    Samsun'da feci olay! Arıza yapan otomobile tır çarptı: 2 kişi yanarak öldü

    Samsun'da feci bir olay yaşandı. Arıza yapan otomobile köprülü kavşak altında tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada yanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

    Feci olay! Yanarak öldüler

    Samsun'da arıza yapan otomobile TIR çarptı. Kazada yanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

    Kaza, saat 06.30 sıralarında Samsun'un Kavak ilçesi İstasyon Mahallesi Samsun-Ankara karayolu köprülü kavşak altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FFM 780 plakalı otomobil ilçe merkezinden geçerken arazı yaptı.

    Şoför aracını park edip arka tarafa da reflektör koydu ve aracının içinde tamirci beklemeye başladı.

    BEKLEYEN ARACA TIR ÇARPTI
    Bu sırada Aslan Sahınıdze idaresindeki BB-377-TB Gürcistan plakalı tır, park halindeki otomobile arkadan çarptı.

    2 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ
    Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil biranda alev alarak yanmaya başladı.

    İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Otomobilin ön koltuğunda bulunan biri kadın 2 kişi yanarak hayatlarını kaybetti.
        HangiKredi
        Haberler Yaşam Samsun'da feci olay! Arıza yapan otomobile tır çarptı: 2 kişi yanarak öldü
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