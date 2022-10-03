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    • Yaşam
    • 03.10.2022 09:38
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    • 03.10.2022 09:38
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    İstanbul'un göbeğinde baltalı dehşet! Trafikte tartıştığı kişiye baltayla saldırmaya kalktı

    Sarıyer’de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs sakinleştirdiği baltalı şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    İstanbul’un göbeğinde baltalı dehşet! Trafikte tartışıp...

    Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte olan iki kişi arasında yol verme nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından balta çıkararak diğer şahsın üzerine yürüdü.

    Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle baltalı saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı. Baltalı şahsın o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Öte yandan yaşanan kavga sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'un göbeğinde baltalı dehşet! Trafikte tartıştığı kişiye baltayla saldırmaya kalktı
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