Sakin bir tatil geçirmek isteyenler için Ekim ayı fırsatı

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye'nin dingin köy havası ve tarih kokusu ziyaretçileri etkisi altına alıyor. Eğer sonbahar tatilinizi Tirilye'de geçirmek istiyorsanız Kemerli Kilise, Dündar Evi, Taş Mektep, Fatih Camii, Medikion Manastırı, Osmanlı Hamamı ve Hagios Ioannes Theologos- Aya Yani Manastırı'nı rotanıza ekleyebilir, lokantalardaki balık ve zeytinyağlıların tadına bakabilirsiniz.
ŞAVŞAT
Anadolu'nun yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan, tarihi yapıları ve yemyeşil doğasıyla Şavşat, Artvin'in en güzel rotaları arasında. Yaylalarda araçlarla safari turuna çıkmak, Ekim ayında Şavşat'ta yapılacak en keyifli şeylerden biri. Yalnız yolculuğa hazırlanırken yağmurlu havaları da dikkate alarak kıyafet ve ayakkabı seçimi yapılması faydalı olur.