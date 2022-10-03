Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sakin bir tatil geçirmek isteyenler için Ekim ayı fırsatı

    Sakin bir tatil geçirmek isteyenler için en uygun zamanlardan biri Ekim ayı... Hem gezmek hem de doğal güzellikleri görmek isteyenler için pek çok adres var. İşte bunlardan bazıları...

    Ekim’de tatil bir başka

    Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye'nin dingin köy havası ve tarih kokusu ziyaretçileri etkisi altına alıyor. Eğer sonbahar tatilinizi Tirilye'de geçirmek istiyorsanız Kemerli Kilise, Dündar Evi, Taş Mektep, Fatih Camii, Medikion Manastırı, Osmanlı Hamamı ve Hagios Ioannes Theologos- Aya Yani Manastırı'nı rotanıza ekleyebilir, lokantalardaki balık ve zeytinyağlıların tadına bakabilirsiniz.



    ŞAVŞAT
    Anadolu'nun yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan, tarihi yapıları ve yemyeşil doğasıyla Şavşat, Artvin'in en güzel rotaları arasında. Yaylalarda araçlarla safari turuna çıkmak, Ekim ayında Şavşat'ta yapılacak en keyifli şeylerden biri. Yalnız yolculuğa hazırlanırken yağmurlu havaları da dikkate alarak kıyafet ve ayakkabı seçimi yapılması faydalı olur.



    ŞİRİNCE
    İzmir'de Selçuk ilçesinde bir dağ köyü olan Şirince, Ekim ayında kabalıktan uzak tatil imkanı sunuyor. Mimarisini koruyan Şirince'de tarihi evler arasında gezinti yapabilir, doğal ürünlerin tadına bakabilirsiniz.



        İĞNEADA
        İğneada, sonbaharda en sık ayak basılan rotalardan biri. Kırklareli'nin bu güzel beldesi, ormanları ve lagünleri ile adeta Karadeniz kıyısında saklı kalmış bir hazine. Longoz ormanlarında kanoyla gezinti Ekim ayında burada yapılacak en güzel aktiviteler arasında. Ormanları gezmek için bisiklet turlarına katılabilir, ATV kiralayabilirsiniz.



        YUVACIK
        Kocaeli merkezden 15 dakikada ulaşılabilen Yuvacık da gizli kalmış hazineler arasında. Yayla evleri, kara lahana bahçeleri, dağ çilekleri, fındık ağaçları, dağlar, akarsular ve ormanlarla kaplı bu muhteşem güzellik için önerilen Çamlıktepe, tüm Yuvacık'ı kuşbakışı görmek için harika bir imkan sunuyor. Dere kenarındaki tesislerde kahvaltının ardından Menekşe Yaylaları'nda ister yürüyüş yaparak ister bisiklet sürerek çevreyi keşfedebilir, çadır kampı yapabilirsiniz.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Yaşam Sakin bir tatil geçirmek isteyenler için Ekim ayı fırsatı
            SON DAKİKA