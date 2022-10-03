Sakin bir tatil geçirmek isteyenler için Ekim ayı fırsatı





İĞNEADA

İğneada, sonbaharda en sık ayak basılan rotalardan biri. Kırklareli'nin bu güzel beldesi, ormanları ve lagünleri ile adeta Karadeniz kıyısında saklı kalmış bir hazine. Longoz ormanlarında kanoyla gezinti Ekim ayında burada yapılacak en güzel aktiviteler arasında. Ormanları gezmek için bisiklet turlarına katılabilir, ATV kiralayabilirsiniz.