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    • Magazin
    • 03.10.2022 01:32
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    • 03.10.2022 01:43
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    Haluk Levent'i yıkan ölüm! İstek şarkının sözlerini bilmediği için öldürüldü: "Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana?"

    Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda bulunan 3 kişi istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyen Onur Şener'i darbederek öldürdü. Saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı. Elim olayın ardından ünlü şarkıcı Haluk Levent, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." paylaşımında bulundu.

    ’İstek şarkı’ cinayeti! Müzisyeni öldürdüler

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

    Olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana geldi. İddialara göre, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, müzisyen Onur Şener'den istek şarkıda bulundu.



    Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişi, Onur Şener'e şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü. Kırılan cam şişeleri Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



    Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener'i hastaneye sevk etti.



        Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener hayatını kaybederken polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.



        HALUK LEVENT'TEN PAYLAŞIM: GÜZEL KARDEŞİM! NASIL KIYDILAR SANA?
        Haluk Levent de ölüm haberinin ardından Onur Şener'in görüntülerini paylaşarak üzüntüsünü aktardı.



        Levent paylaşımında, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Magazin Haluk Levent'i yıkan ölüm! İstek şarkının sözlerini bilmediği için öldürüldü: "Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana?"
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