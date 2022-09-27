Ünlü iş adamının kızından şok hareket! Babasının sevgilisini şikayet etti

Türkiye'nin ilk endüstriyel dondurma markası olan Panda'nın kurucusu Vedat Behar'ın kızı Defne Behar, babasının kız arkadaşı Hilal Kalkan'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu ve aracına saldırdığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Defne Behar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şunları anlattı: "Hilal Kalkan arabama saldırarak kapısını zorla açmaya çalıştı. Hilal Kalkan, babamın telefonunu alarak bana, 'Sen bittin, sen yoksun artık!' içerikli mesajlar atmıştır. Hilal Kalkan, sadece bana değil, şirketteki diğer çalışanlara da hakaret ve tehdit içerikli eylemlerde bulunmaktadır.