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    • Yaşam
    • 27.09.2022 09:05
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    • 27.09.2022 09:12
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    Ünlü iş adamının kızından şok hareket! Babasının sevgilisini şikayet etti

    Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından olan Vedat Behar'ın kızı Defne Behar, babasının sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hilal Kalkan'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia eden Behar, "Cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

    Ünlü iş adamının kızından şok hareket! Babasının sevgilisini...

    Türkiye'nin ilk endüstriyel dondurma markası olan Panda'nın kurucusu Vedat Behar'ın kızı Defne Behar, babasının kız arkadaşı Hilal Kalkan'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu ve aracına saldırdığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Defne Behar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şunları anlattı: "Hilal Kalkan arabama saldırarak kapısını zorla açmaya çalıştı. Hilal Kalkan, babamın telefonunu alarak bana, 'Sen bittin, sen yoksun artık!' içerikli mesajlar atmıştır. Hilal Kalkan, sadece bana değil, şirketteki diğer çalışanlara da hakaret ve tehdit içerikli eylemlerde bulunmaktadır.

    Şahsımı ölümle tehdit etmekte olduğundan evden çıkmaya korkar hale geldim. Can güvenliğimin sağlanmasını yüce Türk adaletinden talep ediyorum. Kendisinden tehdit ve hakaret suçlarından şikâyetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum."

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    Haberler Yaşam Ünlü iş adamının kızından şok hareket! Babasının sevgilisini şikayet etti
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