Ünlü iş adamının kızından şok hareket! Babasının sevgilisini şikayet etti

Defne Behar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şunları anlattı: "Hilal Kalkan arabama saldırarak kapısını zorla açmaya çalıştı. Hilal Kalkan, babamın telefonunu alarak bana, 'Sen bittin, sen yoksun artık!' içerikli mesajlar atmıştır. Hilal Kalkan, sadece bana değil, şirketteki diğer çalışanlara da hakaret ve tehdit içerikli eylemlerde bulunmaktadır.