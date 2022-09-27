Bir babanın en mutlu anı! Tek maaşla okuttuğu 5 çocuğu da üniversiteden mezun oldu cübbeleriyle aile fotoğrafı çektirdiler

Ali Erdem, 37 yıl sayman memur olarak çalıştıktan sonra Nizip İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden 2 yıl önce emekli oldu. 7 yaşındayken babasını kaybetti, annesine bakabilmek için Çocuk yaşta inşaatlarda çalışıp ev geçindirmeye başladı. Askerden geldikten sonra evlendi ve ilk çocuğunu 25 yaşında kucağına aldı. Kızı Zehra büyüyüp üniversiteyi kazandığı zaman tüm çocuklarını okutmak için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırdı. Öyle ki eve giren tek memur maaşıyla aynı anda 3 çocuğunu üniversitede bir çocuğunu ise başka bir şehirde lisede okutmayı başardı. 5 evladı da onun emeklerini boşa çıkarmadı ve hayallerini gerçekleştirdi. Fedakâr baba yaşadığı sevinci şöyle ifade ediyor: "Doktoru var, mühendisi var, öğretmeni var, askeri var..."

CÜBBELERİNİZİ UNUTMAYIN

"Üniversiteye başladıklarında her bir çocuğuma 'Hepinizi okutacağım, iyi mesleklere kavuşturacağım. Üniversite mezuniyetinde giydiğiniz elbiseyi kaybetmeyin' demiştim. En küçük Ertuğrul da sona yaklaşınca tüm yavrularımı beşibiryerde gibi arkama dizip fotoğraf çektirmem için bir engel kalmadı. Ablalarının düğünü için tüm ailece bir araya geldik. Farklı şehirlerden gelen her çocuğuma cübbelerini unutmamaları, valizlerine koymaları için önceden mesaj attım. Hepimiz bir aradayken 'Hadi kalkın fotoğrafçıya gidiyoruz' dedim. Ertuğrul'un diplomasını alması için tek dersi kaldı. Şubat ayındaki mezuniyetini bekleyemedim. Ne de olsa ömür dediğin bir nefes, yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bana çocuklarım okuyarak ve bu fotoğrafı çektirerek en güzel hediyeyi verdiler. Onlarla Gurur duyuyorum."