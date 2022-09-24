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    • Yaşam
    • 24.09.2022 20:29
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    • 24.09.2022 20:29
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    Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti!

    Son dakika haberi! Çankırı'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çankırı’da feci kaza! 1’i bebek 3 kişi can verdi

    Kaza, saat 01.00 sıralarında Atkaracalar ilçesi İstanbul- Samsun yolu Susuz köyü civarında meydana geldi. E.E. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.




    1'İ BEBEK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Şennur E. (27), Raşide E. (50) ve Alya E.'nin (1) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü E.E. ve otomobildeki F.E. (50) ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti!
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