Trabzon Of'ta 90'lı yaşlardaki 3 kardeş 23 gün içerisinde vefat etti

Hayatlarının büyük bir bölümünü birlikte geçiren ve birbirlerine olan bağlılıkları ile herkesin dikkatini çeken Halim (93), Ömer (92) ve Kemal Saruhan (90) babaları küçük yaşta vefat ettiği için erken yaşta gurbete atıldılar. Önce Türkiye'nin çeşitli illerinde kalaycılık yapan kardeşler, 1964 yılında birlikte Almanya'ya gittiler. Almanya'da 20 yıl kalan kardeşler daha sonra emekli olarak memleketlerine döndüler.
Alzheimer ve yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sorunları ile Of Devlet Hasatanesi'nde tedavi gören 3 kardeş 23 gün içinde aralıklı olarak geçtiğimiz günlerde vefat ettiler. Evleri yan yana olan kardeşlerin mezarları da yan yana olacak şekilde defnedildiler.
"ALLAH'IN TAKDİRİ, TARİHİ ÇINARLAR SÖNDÜ"
Babası ve amcalarının vefatlarının hepsini derinden üzdüğünü belirten Kemal Saruhan'ın oğlu Servet Saruhan, "Hepsi yetim büyüdü. Gurbete beraber çıktılar. Çeşitli illerde kalaycılık yaptılar. 1964 yılında ilk babam Almanya'ya gitti. Daha sonra kardeşlerini de yanına aldılar. 20 yıl orada kaldılar. Üçü de 23 günde toprağa girdiler.