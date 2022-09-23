Trabzon Of'ta 90'lı yaşlardaki 3 kardeş 23 gün içerisinde vefat etti

Allahın takdiri bu. Tarihi çınarlar söndü. Önce amcam vefat etti. Halim Saruhan. 1929 doğumluydu. Ağustos'un 28'inde vefat etti. En büyük amcam Ömer Saruhan Eylül'ün 16'inde vefat etti. İkisinin arasında bir buçuk yaş var. Babam Kemal Saruhan 20 Eylül'de vefat etti. 1933 doğumluydu. Biz onlara bebek gibi baktık. Büyük amcam Ömer Saruhan son zamanlarında burada yaşıyordu. Halim Saruhan amcam kışın Bursa'da yazın burada yaşıyordu. Babam da yazın burada kışın benimle birlikte Bursa'da yaşıyordu. Üç tanesi de Of Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Üçü de alzheimer hastasıydı. Fakat yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından vefat ettiler. Babaları küçükken vefat etti. Anneleri onlar Almanya'dayken vefat etti" dedi.