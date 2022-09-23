İzmir'de silah zoruyla teğmenin cep telefonunu ve cüzdanını gasp eden 3 kişi yakalandı

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, T.Ö.'den zorla alınan telefon bulunurken, kendilerine ait bir tabanca da takside ele geçirildi. Bayraklı polisi, teğmenin silah zoruyla telefonu ve cüzdanın gasbeden F.P. (21), B.P. (23) ve H.H.'yi (19) gözaltına alındı. Kimlik sorgularında 3 şüphelinin de çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler üzerinden çıkan T.Ö.'ye ait cep telefonu teslim edilirken, cüzdanı kaçtıkları sırada attıkları öğrenildi. Konuyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ederken, 3 şüphelinin bir gün önce de aynı şekilde başka birinin gasp etttiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.