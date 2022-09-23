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    • Yaşam
    • 23.09.2022 09:13
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    • 23.09.2022 09:14
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    İzmir'de silah zoruyla teğmenin cep telefonunu ve cüzdanını gasp eden 3 kişi yakalandı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, teğmen T.Ö.'nün silah zoruyla cep telefonu ve cüzdanını alan 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Konuyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ederken, 3 şüphelinin bir gün önce de aynı şekilde başka birinin gasp etttiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    DHA
    Teğmeni gasp eden 3 kişi yakalandı

    Karşıyaka ilçesinde kız arkadaşı ile sahil kenarında oturan Teğmen T.Ö.'nün yanına 4 şüpheli geldi. Tabanca çıkartan şüpheliler, T.Ö.'nün zorla cep telefonunu ve cüzdanını aldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, T.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. T.Ö.'nün verdiği eşgal bilgileri doğrultusunda harekete geçen polis, şüphelilerin olay yerinden taksi ile kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin Bayraklı ilçesine kaçma ihtimaline karşı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği'nde görevli polis memurları da yakalama çalışmasına katıldı. Bayraklı ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 şüpheli Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak'ta yakalandı.

    TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
    Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, T.Ö.'den zorla alınan telefon bulunurken, kendilerine ait bir tabanca da takside ele geçirildi. Bayraklı polisi, teğmenin silah zoruyla telefonu ve cüzdanın gasbeden F.P. (21), B.P. (23) ve H.H.'yi (19) gözaltına alındı. Kimlik sorgularında 3 şüphelinin de çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler üzerinden çıkan T.Ö.'ye ait cep telefonu teslim edilirken, cüzdanı kaçtıkları sırada attıkları öğrenildi. Konuyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ederken, 3 şüphelinin bir gün önce de aynı şekilde başka birinin gasp etttiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam İzmir'de silah zoruyla teğmenin cep telefonunu ve cüzdanını gasp eden 3 kişi yakalandı
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