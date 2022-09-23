Hayatın yenisi! Enis Baykuş eşinin fedakarlığı sayesinde ikinci kez dünyaya geldi





YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM

Haftanın 6 akşamı evde makineye bağlanan eşine refakat edip her cumartesi günü bir üniversite hastanesindeki hemodiyaliz seansına birlikte giden Enis Baykuş, eşine böbreğini vermek için gönüllü oldu. Çift, böbrek nakli için İzmir'de özel bir hastaneye başvurdu. 14 Eylül'de gerçekleşen operasyonla Enis Baykuş'tan alınan bir böbrek, başarıyla Güliz Baykuş'a nakledildi. Nakil ekibi ise taburcu oldukları 20 Eylül günü çifte sürpriz yaptı, 20 Eylül 2001 doğumlu Enis Baykuş'un yaş gününü kutladı. Güliz Baykuş, "10 yıldır diyaliz hastasıyım. Kadavradan böbrek çıktı ama nakil gerçekleşmedi. Üç kardeşim de gönüllü oldu ancak uygun çıkmadılar. Önceden annem doğurmuştu, şimdi Enis'ten doğmuş gibi oldum. Artık makine yok" dedi.