Hayatın yenisi! Enis Baykuş eşinin fedakarlığı sayesinde ikinci kez dünyaya geldi

İzmir'de yaşayan bankacı Güliz Avcı ile bir hastanede yardımcı sağlık personeli olarak çalışan Enis Baykuş'un yolu sosyal medyada kesişti. İki genç, geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de yüz yüze gelerek tanıştı. O tarihten sonra arkadaşlıkları ilerleyen gençler evlilik kararı aldı ve 14 Ağustos 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.
YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM
Haftanın 6 akşamı evde makineye bağlanan eşine refakat edip her cumartesi günü bir üniversite hastanesindeki hemodiyaliz seansına birlikte giden Enis Baykuş, eşine böbreğini vermek için gönüllü oldu. Çift, böbrek nakli için İzmir'de özel bir hastaneye başvurdu. 14 Eylül'de gerçekleşen operasyonla Enis Baykuş'tan alınan bir böbrek, başarıyla Güliz Baykuş'a nakledildi. Nakil ekibi ise taburcu oldukları 20 Eylül günü çifte sürpriz yaptı, 20 Eylül 2001 doğumlu Enis Baykuş'un yaş gününü kutladı. Güliz Baykuş, "10 yıldır diyaliz hastasıyım. Kadavradan böbrek çıktı ama nakil gerçekleşmedi. Üç kardeşim de gönüllü oldu ancak uygun çıkmadılar. Önceden annem doğurmuştu, şimdi Enis'ten doğmuş gibi oldum. Artık makine yok" dedi.
Enis Baykuş "Güliz'in mutluluğu benim sevincim. Şimdi çok daha özgürüz" dedi.
Güliz, "Hayatımın aşkı hayatımı kurtardı. Yeni bir mutluluğa adım attık" dedi.