Trabzon'da kadın polis memurunun ölümü intihar çıktı! Defin yeri anlaşmazlığı mahkemeye taşındı

Sağlık ekipleri Bahadır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin, yanında tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Ölümle ilgili başlatılan soruşturmada, İlknur Erim Bahadır'ın tabancasıyla hayatına son verdiği ortaya çıktı.