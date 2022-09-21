Trabzon'da kadın polis memurunun ölümü intihar çıktı! Defin yeri anlaşmazlığı mahkemeye taşındı

Beşikdüzü ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından önceki gün silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Elazığlı polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı, başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu.
Sağlık ekipleri Bahadır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin, yanında tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Ölümle ilgili başlatılan soruşturmada, İlknur Erim Bahadır'ın tabancasıyla hayatına son verdiği ortaya çıktı.
AİLELER ARASINDA 'DEFİN YERİ' ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI
Bahadır'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası büyükşehir belediyesi gasilhanesine konuldu. Bahadır'ın Samsun'da yaşayan ailesi, kente gelerek, cenazeyi memleketleri Elazığ'da defnetmek isteyince, aileler arasında defin yeri tartışması çıktı.