Tarihi ve doğal güzellikleriyle Erzurum gezi tutkunlarını cezbediyor

ERZURUM KALESİ
Erzurum Kalesi'nin geçmişi yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine, bölgeye hakim olan hâkim olan Urartular'a kadar uzanıyor. Bugün varlığını koruyan iç kalenin ilk halini ise 415 yılında Bizans İmparatoru Theodosius inşa ettirmiş. İç ve dış kaleden meydana gelen Erzurum Kalesi'nin Tebriz Kapısı, Erzincan Kapısı, Gürcü Kapısı ve İstanbul Kapısı olmak üzere günümüze ulaşan 4 kapısı bulunuyor. Erzurum Kalesi, şehrin panoromik fotoğraflarını çekmek isteyenlere, manzarasıyla ilham verici fırsatlar sunuyor.
ULU CAMİ
Ulu Camii Saltuklular döneminde inşa edilmiş. Buraya 'Atabey Camii' de deniliyor. Caminin ilk yapımındaki mihrap duvarı, önü hafif sivri kemerler üzerine oturan büyük pandantifli bir kubbe ile örtülmüş. 'Kırlangıç Kubbe' denilen bu kubbenin ilk haline ait olduğu sanılıyor.
ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE
Erzurum'un sembolü haline gelen bir Selçuklu eseridir. Genelde 13'üncü yüzyılın sonlarında yaptırıldığı kabul ediliyor. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın kızı Hundi Hatun veya İlhanlı Hanedanları'ndan Padişah Hatun tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor. Günümüzde hem müze hem de sergi salonu olarak hizmet veriyor.