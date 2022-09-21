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    Tarihi ve doğal güzellikleriyle Erzurum gezi tutkunlarını cezbediyor

    Tarihi ve doğal güzellikleriyle gezi tutkunlarını cezbeden Erzurum, Palandöken ile kış turizminde de önemli bir merkez. Dadaşlar diyarı olarak bilinen Erzurum, yemekleriyle de öne çıkıyor.

    Dadaşlar diyarı

    ERZURUM KALESİ
    Erzurum Kalesi'nin geçmişi yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine, bölgeye hakim olan hâkim olan Urartular'a kadar uzanıyor. Bugün varlığını koruyan iç kalenin ilk halini ise 415 yılında Bizans İmparatoru Theodosius inşa ettirmiş. İç ve dış kaleden meydana gelen Erzurum Kalesi'nin Tebriz Kapısı, Erzincan Kapısı, Gürcü Kapısı ve İstanbul Kapısı olmak üzere günümüze ulaşan 4 kapısı bulunuyor. Erzurum Kalesi, şehrin panoromik fotoğraflarını çekmek isteyenlere, manzarasıyla ilham verici fırsatlar sunuyor.



    ULU CAMİ
    Ulu Camii Saltuklular döneminde inşa edilmiş. Buraya 'Atabey Camii' de deniliyor. Caminin ilk yapımındaki mihrap duvarı, önü hafif sivri kemerler üzerine oturan büyük pandantifli bir kubbe ile örtülmüş. 'Kırlangıç Kubbe' denilen bu kubbenin ilk haline ait olduğu sanılıyor.



    ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE
    Erzurum'un sembolü haline gelen bir Selçuklu eseridir. Genelde 13'üncü yüzyılın sonlarında yaptırıldığı kabul ediliyor. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın kızı Hundi Hatun veya İlhanlı Hanedanları'ndan Padişah Hatun tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor. Günümüzde hem müze hem de sergi salonu olarak hizmet veriyor.



        TORTUM GÖLÜ
        Bulunduğu vadi, Tortum ilçesinin 35 km kuzeyinde yer alıyor. Türkiye'nin 4 akbaba türünü de görmenin mümkün olduğu göl, Kemerlidağ'dan inen bir heyelan kütlesinin Tortum Çayı'nın önünü kapamasıyla meydana gelmiş. Oldukça sakin olan gölün üzerinde sandalla gezinti yapmak mümkün.



        TORTUM ŞELALESİ
        Ülkemizin en çok tanınan şelalelerinden biri. Tortum Hidroelektrik Santrali'ni çalıştıran Tortum Gölü'nün sularının fazlası doğal seti aşarak 48 metre yükseklikten Tev Vadisi'ne döküldüğü yerde Tortum Şelalesi'ni oluşturuyor.



        PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ
        Erzurum şehir merkezinin güneyinde yer alan Palandöken Kayak Merkezi, kar kalitesi, uzun ve dik pistleri ile Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden biri. Kar yağışının Ekim-Kasım aylarında kendini gösterdiği Erzurum'da, kayak için en uygun dönem Nisan sonuna kadar devam ediyor. Merkezde yılın 5 ayı kayak yapılabiliyor.



            YAKUTİYE MEDRESESİ
            Erzurum'un sembol yapılarından. Hoca Yakut Gazani tarafından 1310'da yaptırılmış. Anadolu'da kapalı avlulu medreselerin en büyüğü olarak kabul edilen bu yapı, Erzurum kent merkezinde yer alıyor. Medrese, şu an Türk-İslâm Eserleri Müzesi olarak kullanılıyor.



            ÜÇ KÜMBETLER
            Koni şeklindeki çatısı ve duvarlardaki rölyefleriyle bir dönemin klasik mimari özelliklerini taşıyan üç Selçuklu kümbetinden oluşuyor. Anıt mezar kültürünün Anadolu'daki en güzel örnekleri arasında. Üç kümbetten en büyüğünün Emir Saltuk'a ait olduğu ve 12'inci yüzyılın sonlarında yapıldığı sanılıyor. Diğer kümbetlerin 14'üncü yüzyılda inşa edildikleri tahmin ediliyor.



            MUTFAĞI DA ZENGİN
            Erzurum denince ilk akla gelen yemek cağ kebabı oluyor. Cağ kebabını klasik dönerden ayıran özellik ise etinin dana ve kuzudan hazırlanması, etin terbiyelenme biçimi ve şişle servis edilmesi. Şehre ilk kez gelenlerin mutlaka tatması gereken lezzetler arasında paça çorbası, kadayıf dolması ve pekmezli baklava da bulunuyor.

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            Haberler Yaşam Tarihi ve doğal güzellikleriyle Erzurum gezi tutkunlarını cezbediyor
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