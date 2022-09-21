Tarihi ve doğal güzellikleriyle Erzurum gezi tutkunlarını cezbediyor





ÜÇ KÜMBETLER

Koni şeklindeki çatısı ve duvarlardaki rölyefleriyle bir dönemin klasik mimari özelliklerini taşıyan üç Selçuklu kümbetinden oluşuyor. Anıt mezar kültürünün Anadolu'daki en güzel örnekleri arasında. Üç kümbetten en büyüğünün Emir Saltuk'a ait olduğu ve 12'inci yüzyılın sonlarında yapıldığı sanılıyor. Diğer kümbetlerin 14'üncü yüzyılda inşa edildikleri tahmin ediliyor.