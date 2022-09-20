Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.09.2022 22:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2022 22:10
    ABONE OL

    Beşiktaş'ta iki motosikletli birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı

    Beşiktaş'ta feci bir kaza yaşandı. Aynı yöndeki iki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülerinden biri hayatını kaybederken diğer motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

    İki motosikletli birbirine girdi

    Beşiktaş'ta, aynı yöndeki iki motosiklet çarpıştı.

    Nişantaşı yönünde ilerleyen Fatih Çakıllı'nın (21) kullandığı motosiklet, aynı yönde ilerleyen arkadaşlarının bulunduğu motosikletle çarpıştı. Fatih Çakıllı ve diğer motosiklette bulunan Ahmet Sait C. ile Edip Sait C. kazada ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Çakıllı hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ahmet Sait C. ile Edip Sait C. tedavi altına alındı. Fatih Çakıllı, Piyalepaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    Fatih Çakıllı'nın cenazesine gelen onlarca motosikletli cenaze aracına eşlik etti. Polis yaşanan kaza sonrası soruşturma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Binomo
    Haberler Yaşam Beşiktaş'ta iki motosikletli birbirine girdi: 1 ölü 2 yaralı
        SON DAKİKA