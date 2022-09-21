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    Milli halterci Dilara Narin hedefini açıkladı

    Halterci Dilara Narin, 2018’de olimpiyatlara katıldı. Gümüş madalya kazandı. Ancak birinci olan rakibinde doping çıktı! Yarışmacı diskalifiye edilince altın madalyayı almaya hak kazandı. Tam 4 yılın sonunda hak ettiği ödüle kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Duygularını şöyle anlattı: Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları.

    Tolga Yanık
    Madalyanın diğer yüzü

    KonyaDilara Narin (20), 10 yaşındayken haltere başladı. Ailesinin izin vermemesi üzerine yarışmalara gizli gizli hazırlandı. Hiçbir antrenmanını kaçırmadı. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda madalyaları topladı. 4 yıl önce de Arjantin'de düzenlenen Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katıldı. Toplamda 218 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı. Müsabakayı birinci tamamlayan ve altın madalya kazanan TaylandSupatchanin Khamhaeng, dopingli çıktı!



    BEKLEDİĞİ GÜN GELDİ...
    Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Khamhaeng'i diskalifiye etti altın madalyanın da Dilara Narin'e verilmesini kararlaştırdı. Dilara tam 4 yıldır beklediği madalyayı, dün Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Olimpiyatevi'nde düzenlenen törenle aldı. Duygularını şöyle anlattı: O anki mutluluğumu tarif edemem. Önümde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları var. Son hızla ona hazırlanıyorum. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları...
    Dilara Narin, "Madalyayı kürsüde alamamak çok üzücü oldu benim için. Ama sonuçta madalya bana geldi" dedi.

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    Haberler Yaşam Milli halterci Dilara Narin hedefini açıkladı
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