Kulak ağrısı ile hastane kaldırılan minik Asaf, beyin kanamasından hayatını kaybetti! | Yaşam haberleri





M'AT'EM

Kraliçe II. Elizabeth, ölmeden birkaç gün önce en sevdiği atı Emma'yı ziyaret etti. Seyis Terry Pendry'ye "Bu son gelişim" dedi. Eylül'de de hayatını kaybetti. Kraliçe'nin başörtüsüyle cenazeye getirilen Emma'nın hüzünlü duruşu dikkat çekti.



EYVAH! KIŞ GELİYOR

Tüm yurtta, yarından itibaren hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek. Fırtına, hortum, sel baskınları görülebilecek!



AZ MESAİ ÇOK İNSANİ

70 şirkette, 3 bin çalışan üzerinde araştırma yapıldı. Haftada 4 gün çalışmanın, başarıyı yüzde 49 artırdığı ortaya çıktı.



4.500 YILLIK AĞRI KESİCİ

Anadolu'nun ilk şehir yapılanması olan Eskişehir'deki Küllüoba Höyüğü kazıldı. 4 bin 500 yıllık ağrı kesici çıktı.



GEL DE 'GÜVEN'!

İstanbul Başakşehir'de 16 sabıkası bulunan Güven Güler, önceki gün arkadaşı ile yengesini öldürdü. Kuzeni ile eniştesini yaraladı. Katil, 2 polis memurunu da silahla vurdu. Küçükçekmece'de viyadük altında yakalanan Güler, yaptıklarını inkâr ederek, "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım" dedi. Uyuşturucu bağmlısı Güler'in o gün bir kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Celal Meşgül'ü silahla vuran katilin Yalova'ya kaçmayı planladığı belirlendi. (Yunus Emre KAVAK)

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