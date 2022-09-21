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    Kulak ağrısı ile hastane kaldırılan minik Asaf, beyin kanamasından hayatını kaybetti! | Yaşam haberleri

    İsmail Asaf Temel, şiddetli kulak ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan 6 yaşındaki çocuk, yoğun bakımdaki 12 gün sonunda kurtarılamadı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Ah be Asaf!

    Kocaeli izmit'te Temel ailesinin oğlu İsmail Asaf (6), 9 Eylül gecesi kulağının şiddetli ağrıdığını söyledi. Ailesi tarafından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Asaf'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedaviye alınan küçük çocuk, 12 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Dün ise kendisinden üzücü haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen önceki gece hayatını kaybetti. İsmail Asaf'ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. İsmail Asaf Temel'in cenazesi, dün öğle vakti Kuruçeşme Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından Başiskele Yuvacık'taki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.



    SİLAHLA ŞAKA OLMAZ!
    İstanbul Esenyurt'ta Müslüm Kurşun, dün 3 arkadaşı ile evdeki tabancayla şakalaşmaya başladı. Markete gitmesi söylenen Kurşun, 'hayır' cevabı verdi. Şüpheliler, korkutma amacıyla silahı doldur boşalt yaparken genç, kalbinden vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen Divan Ç. tutuklandı.



    HAVUZ FACİASI!
    Adana Seyhan'da bir otelde kalan Orkun Songürer (32), dün havuza girip yüzmeye başladı. Biraz yüzdükten sonra rahatsızlandı. Havuzda Songürer'den başkası olmadığı için kimse fark etmeyince boğularak hayatını kaybetti. Bir süre sonra bir otel görevlisi tarafından bulunan gencin kalp krizi geçirip havuzda can verdiği tespit edildi.



        PAKİSTAN İSYANI
        Mardin'de Emin Öner (34), 5 gün önce Pakistan Öner'i (32) 2 çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklayıp boğazını kesti. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Öner, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taziye evinde toplanan kadınlar yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti. Pakistan Öner'in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde eşi Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği belirtildi.



        RUSYA'YA KATILIYO'RUS'
        Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bağımsızlıklarını ilan eden Luhansk ve Donetsk yönetimleri Rusya'ya katılmak için referanduma gitme kararı aldı. Referandumun 23-27 Eylül arasında yapılacağını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Başından beri halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik. Ve mevcut durum, bu halkların, kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor" ifadesini kullandı.



        KPSS OPERASYONU
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013'te yapılan KPSS sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan ve ByLock kullandığı belirlenen 6'sı aktif çalışan 21 şüphelinin yakalanması için 10 ilde operasyon başlatıldı.

        İNCELEME TAMAM
        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022 KPSS'deki sorularla ilgili incelemelerin tamamladığını belirtti. Özvar, "Sonucu bir haftaya ya da 15 güne paylaşırız" dedi.



            124 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 124 milyon devretti. 5 bilenler 55'er bin lira, 4 bilenler 841'er lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



            KALP ACISI
            Adapazarı'nda yaşayan Zeynep Kurtuluş'un Pazar günü düğünü vardı. Bugün de kınası olacaktı. Ancak önceki gün evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Ne yazık ki kurtarılamadı.



            ABDÜLLATİF ABİMİZİ KAYBETTİK
            İstanbul Tıp Fakültesi'nde KOAH tedavisi gören Haber Müdürümüz Abdüllatif Öztürk (63) hayatını kaybetti. Öztürk, bugün öğlen kılınacak cenaze namazı sonrası Büyükçekmece'de toprağa verilecek.



                KAZIDI 2 MİLYON LİRA KAZANDI
                Tokat'ta işçi emeklisi Dursun Koçyiğit (49), cebindeki son 30 lirasıyla Kazı-Kazan oynadı. Tam 2 milyon lira ikramiye kazandı.



                M'AT'EM
                Kraliçe II. Elizabeth, ölmeden birkaç gün önce en sevdiği atı Emma'yı ziyaret etti. Seyis Terry Pendry'ye "Bu son gelişim" dedi. Eylül'de de hayatını kaybetti. Kraliçe'nin başörtüsüyle cenazeye getirilen Emma'nın hüzünlü duruşu dikkat çekti.

                EYVAH! KIŞ GELİYOR
                Tüm yurtta, yarından itibaren hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek. Fırtına, hortum, sel baskınları görülebilecek!

                AZ MESAİ ÇOK İNSANİ
                70 şirkette, 3 bin çalışan üzerinde araştırma yapıldı. Haftada 4 gün çalışmanın, başarıyı yüzde 49 artırdığı ortaya çıktı.

                4.500 YILLIK AĞRI KESİCİ
                Anadolu'nun ilk şehir yapılanması olan Eskişehir'deki Küllüoba Höyüğü kazıldı. 4 bin 500 yıllık ağrı kesici çıktı.

                GEL DE 'GÜVEN'!
                İstanbul Başakşehir'de 16 sabıkası bulunan Güven Güler, önceki gün arkadaşı ile yengesini öldürdü. Kuzeni ile eniştesini yaraladı. Katil, 2 polis memurunu da silahla vurdu. Küçükçekmece'de viyadük altında yakalanan Güler, yaptıklarını inkâr ederek, "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım" dedi. Uyuşturucu bağmlısı Güler'in o gün bir kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Celal Meşgül'ü silahla vuran katilin Yalova'ya kaçmayı planladığı belirlendi. (Yunus Emre KAVAK)

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                Haberler Yaşam Kulak ağrısı ile hastane kaldırılan minik Asaf, beyin kanamasından hayatını kaybetti! | Yaşam haberleri
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