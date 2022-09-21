Kulak ağrısı ile hastane kaldırılan minik Asaf, beyin kanamasından hayatını kaybetti! | Yaşam haberleri

Kocaeli izmit'te Temel ailesinin oğlu İsmail Asaf (6), 9 Eylül gecesi kulağının şiddetli ağrıdığını söyledi. Ailesi tarafından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Asaf'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedaviye alınan küçük çocuk, 12 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Dün ise kendisinden üzücü haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen önceki gece hayatını kaybetti. İsmail Asaf'ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. İsmail Asaf Temel'in cenazesi, dün öğle vakti Kuruçeşme Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından Başiskele Yuvacık'taki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.
SİLAHLA ŞAKA OLMAZ!
İstanbul Esenyurt'ta Müslüm Kurşun, dün 3 arkadaşı ile evdeki tabancayla şakalaşmaya başladı. Markete gitmesi söylenen Kurşun, 'hayır' cevabı verdi. Şüpheliler, korkutma amacıyla silahı doldur boşalt yaparken genç, kalbinden vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen Divan Ç. tutuklandı.
HAVUZ FACİASI!
Adana Seyhan'da bir otelde kalan Orkun Songürer (32), dün havuza girip yüzmeye başladı. Biraz yüzdükten sonra rahatsızlandı. Havuzda Songürer'den başkası olmadığı için kimse fark etmeyince boğularak hayatını kaybetti. Bir süre sonra bir otel görevlisi tarafından bulunan gencin kalp krizi geçirip havuzda can verdiği tespit edildi.