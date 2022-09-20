Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 114 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen de yakalandı

Yunanistan unsurları kanunsuz bir şekilde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itmeye devam ediyor. Son olarak İzmir ve Muğla açıklarında geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.







İZMİR'DE 66 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.