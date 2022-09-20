Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 114 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen de yakalandı

Yunanistan unsurları kanunsuz bir şekilde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itmeye devam ediyor. Son olarak İzmir ve Muğla açıklarında geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.
İZMİR'DE 66 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Menderes ilçesi açıklarında ise geri itilen lastik bot içindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YASA DIŞI GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN 37 GÖÇMEN YAKALANDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 37 düzensiz göçmeni de yakaladı.
EKİPLER DATÇA AÇIKLARINDA DA 48 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARDI
Datça açıklarında da tespit edilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.
Datça açıklarında lastik bot ve can salı içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.