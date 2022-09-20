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    • Yaşam
    • 20.09.2022 20:40
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    • 20.09.2022 20:40
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    Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 114 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen de yakalandı

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66'sı İzmir, 48'i Muğla açıkları olmak üzere toplam 114 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 66 düzensiz göçmen ise yakalandı.

    Türk kara sularına itilen 114 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunanistan unsurları kanunsuz bir şekilde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itmeye devam ediyor. Son olarak İzmir ve Muğla açıklarında geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.



    İZMİR'DE 66 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
    Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.



    Menderes ilçesi açıklarında ise geri itilen lastik bot içindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    YASA DIŞI GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN 37 GÖÇMEN YAKALANDI
    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 37 düzensiz göçmeni de yakaladı.

    EKİPLER DATÇA AÇIKLARINDA DA 48 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARDI
    Datça açıklarında da tespit edilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.



    Datça açıklarında lastik bot ve can salı içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
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        Haberler Yaşam Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 114 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen de yakalandı
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