İstanbul Beykoz'daki Hz. Yuşa Türbesi'nde büyük saygısızlık! Cami hoparlöründen Isabelle şarkısını söylediler

Olay, dün akşam sularında Beykoz'da Yuşa Türbesi'nin de bulunduğu camide yaşandı.

Hz. Yuşa Türbesi'ne büyük saygısızlık VİDEO

İddiaya göre akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi.

"PEYGAMBER VAR BURADA NE YAPIYORSUNUZ SİZ! ISABEL NEDİR!"

Sesleri duyan vatandaşlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere "Oğlum sizin Allah'a kitaba inancınız yok mu! Peygamber var burada ne yapıyorsunuz siz! Isabel nedir!" sözleriyle tepki gösterdi.