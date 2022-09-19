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    • Yaşam
    • 19.09.2022 15:38
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    • 19.09.2022 15:38
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    TIR'da 88 kilogram eroin ele geçirildi: 'Happy birthday' yazısı dikkat çekti

    Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan yabancı plakalı bir TIR'da, 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bazılarının üzerinde 'Happy birthday' yazması dikkat çekti.

    TIR’dan uyuşturucu çıktı! Dikkat çeken yazı

    Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışmaları kapsamında Türkiye'ye İran'dan giriş yaptığı ve Avrupa'ya gittiği tespit edilen yabancı plakalı bir TIR, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durduruldu.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
    Çerez yüklü olan TIR'da narkotik köpeği Millow ile yapılan aramada, dorsenin ön kısmındaki özel bölmelerde zulalanmış, 167 paket halinde 88 kilo 300 gram eroin bulundu.

    TIR'a ve içerisindeki malzemelere el konulurken, yabancı uyruklu sürücü F.P. gözaltına alındı.

    'HAPPY BİRTHDAY' YAZISI
    Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bazılarının üzerinde 'Happy birthday' yazdığı belirlendi.

    Polis, uyuşturucu maddelerin TIR'a nerede yüklendiği ve nereye teslim edileceğini belirlemek üzere çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam TIR'da 88 kilogram eroin ele geçirildi: 'Happy birthday' yazısı dikkat çekti
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