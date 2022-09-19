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    • Yaşam
    • 19.09.2022 12:18
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    • 19.09.2022 12:19
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    Polisten kaçmadı! Otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar çıktı

    Kütahya’da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ile bagaj döşemesinin içine gizlenen çoraplara sarılı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Polisten kaçmadı!

    Kütahya'da, polis ekipleri bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ile bagaj döşemesinin içine gizlenen çoraplara sarılı 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

    Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine Şinasi Sarım ve İbrahim Yavuz'un bulunduğu otomobili durdurdu.

    UYUŞTURUCU VE 4 SİLAH BULUNDU
    Araçta yapılan aramada ön camın altında bulunan havalandırma boşluğuna gizlenmiş poşet içerisinde 306 gram metamfetamin ve 0,67 gram skunk uyuşturucu maddesi ile bagaj döşemesinin içine gizlenmiş, çoraplara sarılı 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

    Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Polisten kaçmadı! Otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar çıktı
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