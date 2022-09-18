Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.09.2022 10:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2022 10:54
    ABONE OL

    Sosyal medya Fevzi Kaan'ı konuşuyor! Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını öyle bir yorumladı ki...

    Babasının orgu ile çalıp söylediği şarkılar milyonlarca tık alarak izlenme rekorları kıran ve ünlülerle düetler yapan 12 yaşındaki Fevzi Kaan, müzik serüvenini “Pandemide babam orgu eve getirince hayatım değişti. Ünlü abilerimin, ablalarımın beni takip etmesi güzel bir duygu” sözleriyle anlattı.

    ’Isabelle’ şarkısını öyle bir söyledi ki

    Son zamanlarda "İsabelle" ve "yavrum nerdesin" şarkılarıyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada ünlülerle düetler yapan 12 yaşındaki fenomen Fevzi Kaan Türker, hayat öyküsü ve hedeflerini anlattı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşamını sürdüren sosyal medya fenomeni Fevzi, evinde org çalıp, pek çok popüler eseri kendi tarzıyla yorumlayarak ciddi bir kitleye ulaştı.

    "SANATÇILAR BANA ÖVGÜ YAĞDIRIYOR"
    Müziği çok sevdiğini söyleyen 6. Sınıf öğrencisi Türker, "Babam müzisyen, pandemide eve orgunu getirdi. Ben de müziği sevdiğim için evde müzik yapmaya başladım. Yaşları benden büyük sanatçı abi ve ablalarım beni takip ediyor, bana övgüler yağdırıyorlar. Çok mutlu oluyorum" dedi.

    "ŞEHİR DIŞINDA SAHNE ALIYOR DAVETLER GELİYOR"
    Fevzi Kaan'ın pandemide popüler olduğunu belirten annesi 41 yaşındaki Tuğba Türker müzisyen olan eşinin pandemide orgunu eve getirmesiyle bir anda hayatlarının değiştiğini söyledi. Tuğba Türker, "Eşim 35 yıllık müzisyen, Kendisi hem düğünlerde hem de organizasyonlarda sahne alıyor. Eşim 2 yıl önce pandemide sokağa çıkma yasağı olduğunda orgunu eve getirdi, küçük yaştan beri müziğe ilgi duyan oğlum babasının orgu ile oynamaya başladı. Sonra cep telefonu ile çektiği şarkılarını sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Biz önceleri çok ciddiye almadık. Hatta çok sıkıldığı için karışmadık işine. Bir gece bir akrabamız telefon açtı ve Fevzi Kaan'ın videolarının popüler sosyal medya sitelerinde gösterildiğini söyledi. Baktık gerçek olduğunu gördük. Sonrasında Fevzi Kana sık sık videolar yükledi. Son dönemde ise İsabella, Yavrum nerdesin gibi şarkılarla öne çıktı. Fevzi Kaan şehir dışında sahne alıyor davetler geliyor. Para kazanıyor biz ailesi olarak harasını biriktirip eğitimine harcayacağız" dedi.

    Fevzi Kaan'ın babası Hakan Türker ise Fevzi'in küçük yaştan itibaren müziğe meraklı olduğunu bu yüzden de yaptıklarının kendisi açısından normal olduğunu söyledi. Hakan Türker, "Ben de bağlama çalışıyorum. Bazı düğünlerde beraber sahne alıyoruz. İnsanın hem de bu yaşta oğlu ile sahne alması çok güzel bir duygu. Ancak oğlumu tamamen bu işin içine atmak istemem öyle de yapıyorum. Özel okula gidiyor. Takviye dersler alıyor. Liseyi güzel sanatlar lisesinde üniversiteyi de müzik üzerine yapması için yönlendiriyoruz. Eğitimi hayatının en önemli yerine koyması lazım. Sosyal medya gelip geçici olur. Önemli olan okuyup geleceğini kurtarması. Ama sosyal medyada 408 bin kişinin takip etmesi de bizim için gurur verici" diye konuştu.

        "DERSLERİM ÇOK İYİ"
        12 yaşındaki fenomen Fevzi Kaan ise tanındıkça ilçede de popüler olduğunu söyledi. Okulda öğretmenlerinin de arkadaşların da kendisine çok iyi davrandığını belirten Fevzi Kaan, "Müziği çok seviyorum. Sosyal medyada kendi videolarımı kendim çekiyorum. Yaşları benden çok büyük abilerim ablalarım beni takip ediyor. Bu güzel duygu. Bana övgüler yağdırmaları çok iyi. Okulumu da önemsiyorum. Derslerim çok iyi. İstanbul'da ve birçok ilde davetler geliyor babamla gidiyorum. Sahne alıyorum." şeklinde konuştu.

        İki ablası var, lise ve üniversitede okuyan ablası var.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KPSS atama puanları! KPSS kaç puanla nereye girilir?
        Haberler Yaşam Sosyal medya Fevzi Kaan'ı konuşuyor! Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını öyle bir yorumladı ki...
            SON DAKİKA