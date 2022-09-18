Sosyal medya Fevzi Kaan'ı konuşuyor! Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını öyle bir yorumladı ki...

"ŞEHİR DIŞINDA SAHNE ALIYOR DAVETLER GELİYOR"

Fevzi Kaan'ın pandemide popüler olduğunu belirten annesi 41 yaşındaki Tuğba Türker müzisyen olan eşinin pandemide orgunu eve getirmesiyle bir anda hayatlarının değiştiğini söyledi. Tuğba Türker, "Eşim 35 yıllık müzisyen, Kendisi hem düğünlerde hem de organizasyonlarda sahne alıyor. Eşim 2 yıl önce pandemide sokağa çıkma yasağı olduğunda orgunu eve getirdi, küçük yaştan beri müziğe ilgi duyan oğlum babasının orgu ile oynamaya başladı. Sonra cep telefonu ile çektiği şarkılarını sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Biz önceleri çok ciddiye almadık. Hatta çok sıkıldığı için karışmadık işine. Bir gece bir akrabamız telefon açtı ve Fevzi Kaan'ın videolarının popüler sosyal medya sitelerinde gösterildiğini söyledi. Baktık gerçek olduğunu gördük. Sonrasında Fevzi Kana sık sık videolar yükledi. Son dönemde ise İsabella, Yavrum nerdesin gibi şarkılarla öne çıktı. Fevzi Kaan şehir dışında sahne alıyor davetler geliyor. Para kazanıyor biz ailesi olarak harasını biriktirip eğitimine harcayacağız" dedi.

Fevzi Kaan'ın babası Hakan Türker ise Fevzi'in küçük yaştan itibaren müziğe meraklı olduğunu bu yüzden de yaptıklarının kendisi açısından normal olduğunu söyledi. Hakan Türker, "Ben de bağlama çalışıyorum. Bazı düğünlerde beraber sahne alıyoruz. İnsanın hem de bu yaşta oğlu ile sahne alması çok güzel bir duygu. Ancak oğlumu tamamen bu işin içine atmak istemem öyle de yapıyorum. Özel okula gidiyor. Takviye dersler alıyor. Liseyi güzel sanatlar lisesinde üniversiteyi de müzik üzerine yapması için yönlendiriyoruz. Eğitimi hayatının en önemli yerine koyması lazım. Sosyal medya gelip geçici olur. Önemli olan okuyup geleceğini kurtarması. Ama sosyal medyada 408 bin kişinin takip etmesi de bizim için gurur verici" diye konuştu.