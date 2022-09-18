Gözü dönen cani koca dehşet saçtı! Önce dövdü sonra parmağını kesti





"BİR ANDA CİNNET GEÇİRDİ"

Dehşet anlarını anlatan Esra Ü., "3 aydır ayrıyız. Sabah saat 07.00 gibi beni kendi evine çağırdı. Çok iyiydi. Kendisi madde bağımlısı zaten. Bir anda cinnet geçirdi. Parmağım şu anda kopuk, burnum kırık, dişim kırık. Parmağımda da kırık varmış. İşkence yaptı. Kapıları kilitledi, salmadı. Daha önce beni hiç darp etmemişti. Bir kez geçen sene aramızda bir olay olmuştu. Şikayetçi olmuştum. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum. Kesinlikle içeriden çıkmasını istemiyorum. Çünkü madde bağımlısı. Tehditler yağdırıyor. 'Seni vuracağım, anneni vuracağım, çocuklarını vuracağım, sizi yaşatmayacağım' diyor. Madde bağımlısı olduğu için benim onu sürekli aldattığımı düşünüyordu. Hayatımda biri var zannediyordu. Halüsinasyon görüyordu. Biz zaten 3 aydır ayrıyız, evlerimiz de ayrı" dedi.