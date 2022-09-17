Yok böyle acı! Kan kanserinden önce 13 yaşındaki Nazlıcan, daha sonra 8 yaşında kardeşi hayatını kaybetti | Yaşam haberleri

Konya'da yaşayan Yalçın (40) ve Hatice İnan (35) çiftinin evliliklerinden 4 çocukları dünyaya geldi. 2016 yılında kan kanseri teşhisi konulan en büyük çocukları Nazlıcan İnan (13), 8 ay önce hayatını kaybetti. Aile çocuğunun acısını yaşarken bu kez diğer çocukları Muhammed'den (9) acı haber geldi. Ablası gibi hastanede büyüyen küçük çocuk, birçok bağışçıdan kan toplanmasına rağmen aynı hastalığa yenildi. İnan ailesi, perişan hale geldi. Çiftin kalan iki çocuğundan 2.5 yaşındaki Ömer Ali'de hastalığın belirtileri olduğu, ablası Kübra Nur (8) da hastalığı taşıyıcı konumunda yer aldığı belirlendi.
TOLGA YANIK
BİZİM DOST
İşkence sonucu felç kalan köpek, yürüteçle ilk adımlarını attı. TBMM'de bakıma alındı. Isparta'da kırma cinsi sokak köpeği, 3 yıl önce saldırıya uğradı. Kürekle beline vurulması sonucu arka ayakları felç kaldı. Hayvanseverler tarafından bakıma alındı. Polis memuru Aylin Altunbaşlıer, kayıtsız kalmadı. Ankara'ya getirdiği köpeğin ameliyatını yaptırdı. Dost adı verilen köpeğin arka ayaklarına yürüteç takıldı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda bomba arama köpekleri ile birlikte yaşamaya başlayan Dost, kısa sürede herkesin sevgisini kazandı.
GURUR DUYDUK
Türk bilim insanları, yurt dışındaki çalışmalarıyla tarihi başarılara imza attı. Kimyager Sibel Üğdüler ile Nörolog Çağatay Aydın, Belçika ve Hollanda'da yayımlanan Genç Akademi dergisi ve bilim dergisi EOS Wetenschap tarafından verilen gelecek vadeden bilim insanı ödülünü aldı. Gent Üniversitesi'nden Üğdüler, plastik ambalajların geri dönüştürülmesiyle ilgili çalışmasıyla övgü topladı. Leuven Üniversitesi'nden Aydın ise şizofreni ve otizm gibi rahatsızlıkların ileri düzeyde incelenmesini sağlayan çalışmaya imza attı.