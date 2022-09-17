Yok böyle acı! Kan kanserinden önce 13 yaşındaki Nazlıcan, daha sonra 8 yaşında kardeşi hayatını kaybetti | Yaşam haberleri





BİR TALİHLİYE 782 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 782 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 535'er, 8 bilenler 251'er, 7 bilenler 46'şar, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



IPHONE IZDIHAMI

Türkiye'de 57 bin TL'ye satılan IPhone 14'e talep yağdı. Firma, 7 haftadan önce teslim edemeyeceğini açıkladı.



NEREDESİN YİĞİT

Türk mühendis Yiğit Acar, çalıştığı gemiyle Mısır'a gitti. 7 Eylül'de yemek yedikten sonra bir daha görülmedi



TACI ALMAK Nİ'KOLAY'!

Kraliçe'nin ölümüyle mücevherleri de gündeme geldi. "Vladimir Tiara" adlı tacının Çar II. Nikolay'ın ailesine ait olduğu öğrenildi. İddiaya göre Rus Hanedanlığı dağılınca taç, bir İngiliz'in eline geçti. Sonra da yüksek ücretle Kraliçe Marry'e verildi. Kraliyet kasasına girdi.

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