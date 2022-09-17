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    Yok böyle acı! Kan kanserinden önce 13 yaşındaki Nazlıcan, daha sonra 8 yaşında kardeşi hayatını kaybetti | Yaşam haberleri

    13 yaşındaki Nazlıcan İnan, 8 ay önce kan kanserinden yaşamını yitirdi. Aynı hastalığı taşıyan 8 yaşındaki kardeşi Muhammed İnan da hayata veda etti. İşte sizler için derlediğimiz 17 Eylül tarihli yurttan ve dünyadan haberler...

    ’İnan’ılmaz dram!

    Konya'da yaşayan Yalçın (40) ve Hatice İnan (35) çiftinin evliliklerinden 4 çocukları dünyaya geldi. 2016 yılında kan kanseri teşhisi konulan en büyük çocukları Nazlıcan İnan (13), 8 ay önce hayatını kaybetti. Aile çocuğunun acısını yaşarken bu kez diğer çocukları Muhammed'den (9) acı haber geldi. Ablası gibi hastanede büyüyen küçük çocuk, birçok bağışçıdan kan toplanmasına rağmen aynı hastalığa yenildi. İnan ailesi, perişan hale geldi. Çiftin kalan iki çocuğundan 2.5 yaşındaki Ömer Ali'de hastalığın belirtileri olduğu, ablası Kübra Nur (8) da hastalığı taşıyıcı konumunda yer aldığı belirlendi.
    TOLGA YANIK



    BİZİM DOST
    İşkence sonucu felç kalan köpek, yürüteçle ilk adımlarını attı. TBMM'de bakıma alındı. Isparta'da kırma cinsi sokak köpeği, 3 yıl önce saldırıya uğradı. Kürekle beline vurulması sonucu arka ayakları felç kaldı. Hayvanseverler tarafından bakıma alındı. Polis memuru Aylin Altunbaşlıer, kayıtsız kalmadı. Ankara'ya getirdiği köpeğin ameliyatını yaptırdı. Dost adı verilen köpeğin arka ayaklarına yürüteç takıldı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda bomba arama köpekleri ile birlikte yaşamaya başlayan Dost, kısa sürede herkesin sevgisini kazandı.



    GURUR DUYDUK
    Türk bilim insanları, yurt dışındaki çalışmalarıyla tarihi başarılara imza attı. Kimyager Sibel Üğdüler ile Nörolog Çağatay Aydın, Belçika ve Hollanda'da yayımlanan Genç Akademi dergisi ve bilim dergisi EOS Wetenschap tarafından verilen gelecek vadeden bilim insanı ödülünü aldı. Gent Üniversitesi'nden Üğdüler, plastik ambalajların geri dönüştürülmesiyle ilgili çalışmasıyla övgü topladı. Leuven Üniversitesi'nden Aydın ise şizofreni ve otizm gibi rahatsızlıkların ileri düzeyde incelenmesini sağlayan çalışmaya imza attı.



        ŞOK 'ORDU'K
        Ordu Altınordu'da bir mağaza, açılışa özel indirim yaptı. Satışa sunulan cep telefonunu almak isteyenler, birbiriyle yarıştı! Adeta izdiham yaşandı. İndirim için Samsun'dan Ordu'ya giden Mustafa Öztürk, silahla tehdit edildiğini ve cep telefonunun elinden alındığını açıkladı. "Gece yarısından beri bekliyorum. Cep telefonunun birisini aldım, elimden zorla aldılar. Silahı gösterip, tehdit ettiler. Ben şikayetçi olacağım ve içeride hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmamış. Üzerime hepsi çullandı" ifadesini kullandı.



        CAN EŞİM
        Bolulu Burakhan Erbay, küçükken kansere yakalandı. İlaçlar böbrek yetmezliğine yol açtı. 23 yıldır diyalize bağlıydı. Ailesinden organ alınamadı. Bu sırada tanıştığı Gülşen'e evlilik teklifi yaptı. Kalbi güzel kadın "Hastalıkta ve sağlıkta" deyip imzayı attı. Böbreğini de verip onu yeniden hayata bağladı.



        YAS GÜNÜ
        Tekirdağ'da üniversiteli Buse İlgin, doğum gününü kutladı. Yanında arkadaşları T.Ö., B.A. ve F.A. da vardı. Sabah eve giden ailesi kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Annesi "Kızım öldürüldü"



            BİR TALİHLİYE 782 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 782 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 535'er, 8 bilenler 251'er, 7 bilenler 46'şar, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

            IPHONE IZDIHAMI
            Türkiye'de 57 bin TL'ye satılan IPhone 14'e talep yağdı. Firma, 7 haftadan önce teslim edemeyeceğini açıkladı.

            NEREDESİN YİĞİT
            Türk mühendis Yiğit Acar, çalıştığı gemiyle Mısır'a gitti. 7 Eylül'de yemek yedikten sonra bir daha görülmedi

            TACI ALMAK Nİ'KOLAY'!
            Kraliçe'nin ölümüyle mücevherleri de gündeme geldi. "Vladimir Tiara" adlı tacının Çar II. Nikolay'ın ailesine ait olduğu öğrenildi. İddiaya göre Rus Hanedanlığı dağılınca taç, bir İngiliz'in eline geçti. Sonra da yüksek ücretle Kraliçe Marry'e verildi. Kraliyet kasasına girdi.

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            Haberler Yaşam Yok böyle acı! Kan kanserinden önce 13 yaşındaki Nazlıcan, daha sonra 8 yaşında kardeşi hayatını kaybetti | Yaşam haberleri
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