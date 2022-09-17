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    İç Anadolu’nun kalbindeki Konya; camileri, türbeleri, medreseleri, müzeleri, antik kentleri ile büyülüyor

    İç Anadolu’nun kalbindeki Konya; camileri, türbeleri, medreseleri, müzeleri, antik kentleri ile yaz-kış ziyaretçilerini ağırlıyor. Zengin mutfağıyla da öne çıkıyor. İşte Konya’ya yolu düşenlerin görmesi gereken yerlerden bazıları...

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    MEVLANA TÜRBESİ
    Hz. Mevlana'nın ölümünden sonra yani 1273 yılından itibaren imarına başlanan dergah, müze haline dönüştürülmüştür. Mevlana Türbesi olarak da bilinmektedir. Müzede Mevleviliğe ait yazmalar, hat ve tezhip örnekleri, maden, cam ve ahşap eserler, enstrümanlar, halı ve kilimler sergileniyor.



    KARATAY MEDRESESİ
    Konya'ya yolunuz düşüyorsa uğramanız gereken ilk duraklardan biri Karatay Medresesi. Bu medrese, II. İzzeddin Keykavus döneminde inşa edilmiş ve Selçuklu mimarisinin karakteristik özelliklerini sergileyen bir yapı. Kapının üzerinde medresenin yapımıyla ilgili kitabeler yer alıyor, diğer yüzünde ise seçme ayetler ve hadisler kabartma şeklinde işlenmiş.



    İNCE MİNARELİ MEDRESE
    Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından hadis ilmi okutturulmak üzere 1254 yılında mimar Kelük Bin Abdullah'a yaptırılmıştır. Taç kapısı üzerinde kabartmalı olarak geometrik ve bitkisel bezemelerle birlikte Selçuklu sülüsü ile yazılmış Yasin ve Fetih sureleri vardır. Minaresine 1901 yılında yıldırım çarpması sonucu birinci şerefeye kadar yıkılmıştır. Mimarisi Selçuklu kapalı avlu medreseler grubundadır.



        ÇATALHÖYÜK
        Konya'da gezebileceğiniz etkileyici yerlerden biri de Çatalhöyük. Çumra'da yer alan Çatalhöyük, Neolitik döneme ait en eski yerleşim yerlerinden biri. Bölgede, M.Ö. 7400'lü yıllara tekabül eden ilk ev mimarisi, ilk manzara resmi ve ana tanrıça kültü gibi kalıntıları görmek mümkün.



        ALAADDİN CAMİİ
        Selçuklu Sultanı I. Rükneddin Mesud zamanında yapımına başlanmış ve I. Alâaddin Keykubad zamanında bitmiştir. Avlusunda I. Mesud, Kılıç Arslan, II. Rükneddin, I. Gıyâseddin Keyhüsrev, I. Alâaddin Keykubad, II. Gıyâseddin Keyhüsrev, IV. Kılıç Arslan'ın mezarları bulunuyor.



        SİLLE
        Anadolu'daki kültürlerin bir arada yaşadığı özel bir mekândır. Tarihi camiler, hamamlar, çeşmeler ve köprülerin yer aldığı Sille'deki Aya Elena Kilisesi, M.S. 327'de Constantin'in annesi Helena tarafından ilk Hristiyanlık dönemine ait oyma mabetlerden etkilenilerek yaptırılmış mimarisi ile dikkati çekiyor. Duvar ve pencerelerinde Roma dönemine ait malzemeler bulunuyor.

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        Haberler Yaşam İç Anadolu’nun kalbindeki Konya; camileri, türbeleri, medreseleri, müzeleri, antik kentleri ile büyülüyor
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