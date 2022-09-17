İç Anadolu’nun kalbindeki Konya; camileri, türbeleri, medreseleri, müzeleri, antik kentleri ile büyülüyor

MEVLANA TÜRBESİ
Hz. Mevlana'nın ölümünden sonra yani 1273 yılından itibaren imarına başlanan dergah, müze haline dönüştürülmüştür. Mevlana Türbesi olarak da bilinmektedir. Müzede Mevleviliğe ait yazmalar, hat ve tezhip örnekleri, maden, cam ve ahşap eserler, enstrümanlar, halı ve kilimler sergileniyor.
KARATAY MEDRESESİ
Konya'ya yolunuz düşüyorsa uğramanız gereken ilk duraklardan biri Karatay Medresesi. Bu medrese, II. İzzeddin Keykavus döneminde inşa edilmiş ve Selçuklu mimarisinin karakteristik özelliklerini sergileyen bir yapı. Kapının üzerinde medresenin yapımıyla ilgili kitabeler yer alıyor, diğer yüzünde ise seçme ayetler ve hadisler kabartma şeklinde işlenmiş.
İNCE MİNARELİ MEDRESE
Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından hadis ilmi okutturulmak üzere 1254 yılında mimar Kelük Bin Abdullah'a yaptırılmıştır. Taç kapısı üzerinde kabartmalı olarak geometrik ve bitkisel bezemelerle birlikte Selçuklu sülüsü ile yazılmış Yasin ve Fetih sureleri vardır. Minaresine 1901 yılında yıldırım çarpması sonucu birinci şerefeye kadar yıkılmıştır. Mimarisi Selçuklu kapalı avlu medreseler grubundadır.