İç Anadolu’nun kalbindeki Konya; camileri, türbeleri, medreseleri, müzeleri, antik kentleri ile büyülüyor





KARATAY MEDRESESİ

Konya'ya yolunuz düşüyorsa uğramanız gereken ilk duraklardan biri Karatay Medresesi. Bu medrese, II. İzzeddin Keykavus döneminde inşa edilmiş ve Selçuklu mimarisinin karakteristik özelliklerini sergileyen bir yapı. Kapının üzerinde medresenin yapımıyla ilgili kitabeler yer alıyor, diğer yüzünde ise seçme ayetler ve hadisler kabartma şeklinde işlenmiş.