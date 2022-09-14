Her karış toprağı destan ve tarihle dolu Çanakkale mutlaka görmeniz gereken yerlerden





GÖKÇEADA

Çanakkale'de gezilecek yerlerden biri de Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada... Saros Körfezi girişinde ve Ege Denizi'nin kuzeyinde bulunan Gökçeada, 91 kilometrelik bir kıyıya sahip. Türkiye'nin en batı noktası olan İncirburnu da Gökçeada'da bulunuyor. Uğurlu Köyü, Yıldız Koyu, Marmaros Şelalesi, Kaya Mezarı, Tuz Gölü, Yuvalı Koyu gibi noktaları da görmelisiniz.