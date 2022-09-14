Her karış toprağı destan ve tarihle dolu Çanakkale mutlaka görmeniz gereken yerlerden

57. PİYADE ALAYI ŞEHİTLİĞİ VE ANITI
Çanakkale'de gezilmesi gereken en can alıcı yerlerden biri... 12 Aralık 1992 tarihinde Kabatepe-Conkbayırı yolu kenarında, Kılıçbayır'ın güney ucunda inşa edilmiş. Anıtın tabanını oluşturan kuzey duvarının üstünde, 57. Alay şehitlerinin isimleri yazan mermer plakalar bulunuyor.
ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ
Kente yolu düşen herkesin muhakkak görmesi gereken bir yer. Gelibolu Yarımadası'nın uç kısmında, Morto Koyu'nun gerisinde yükselen Hisarlık Tepe'nin üzerinde bulunuyor. Çanakkale Savaşları'nda şehit olanların hatırasına inşa edilen anıt, İkinci Anafartalar Zaferi'nin 45'inci yıldönümü olan 21 Ağustos 1960'ta ziyarete açılmış, 2007'de son şeklini almış. Yüksekliği 41.7 metre olan abide, 625 metrekarelik bir alanda dört ayak üzerinde yükselmektedir. Tavanına mozaikten bir Türk bayrağı işlenmiştir.
AYNALI ÇARŞI
Çanakkale türküsünde adı geçen Aynalı Çarşı'yı görmeden şehirden ayrılmayın. Köklü bir tarihe sahip olan çarşı, Deniz Müzesi'ne çok yakın bir konumda bulunuyor. 1890 yılında II. Abdülhamit döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Kapısı kırmızı taştan, kilit kısmı çiçek desenlerinden oluşan Aynalı Çarşı, Gelibolu Savaşı'nda bombalanarak yıkılmış, 1967'de dönemin belediye başkanı tarafından günümüzdeki şeklini almış.