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    Her karış toprağı destan ve tarihle dolu Çanakkale mutlaka görmeniz gereken yerlerden

    Çanakkale, yeşil ve mavinin her tonunun olduğu bir şehir. Kaz Dağları’ndan Gelibolu’ya, Assos’tan Gökçeada ve Bozcaada’ya kadar sayısız güzelliğe sahip Çanakkale mutlaka görmeniz gereken yerlerden...

    Destan yazan şehir

    57. PİYADE ALAYI ŞEHİTLİĞİ VE ANITI
    Çanakkale'de gezilmesi gereken en can alıcı yerlerden biri... 12 Aralık 1992 tarihinde Kabatepe-Conkbayırı yolu kenarında, Kılıçbayır'ın güney ucunda inşa edilmiş. Anıtın tabanını oluşturan kuzey duvarının üstünde, 57. Alay şehitlerinin isimleri yazan mermer plakalar bulunuyor.



    ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ
    Kente yolu düşen herkesin muhakkak görmesi gereken bir yer. Gelibolu Yarımadası'nın uç kısmında, Morto Koyu'nun gerisinde yükselen Hisarlık Tepe'nin üzerinde bulunuyor. Çanakkale Savaşları'nda şehit olanların hatırasına inşa edilen anıt, İkinci Anafartalar Zaferi'nin 45'inci yıldönümü olan 21 Ağustos 1960'ta ziyarete açılmış, 2007'de son şeklini almış. Yüksekliği 41.7 metre olan abide, 625 metrekarelik bir alanda dört ayak üzerinde yükselmektedir. Tavanına mozaikten bir Türk bayrağı işlenmiştir.



    AYNALI ÇARŞI
    Çanakkale türküsünde adı geçen Aynalı Çarşı'yı görmeden şehirden ayrılmayın. Köklü bir tarihe sahip olan çarşı, Deniz Müzesi'ne çok yakın bir konumda bulunuyor. 1890 yılında II. Abdülhamit döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Kapısı kırmızı taştan, kilit kısmı çiçek desenlerinden oluşan Aynalı Çarşı, Gelibolu Savaşı'nda bombalanarak yıkılmış, 1967'de dönemin belediye başkanı tarafından günümüzdeki şeklini almış.



        BOZCAADA
        Türkiye'nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada, Ege Denizi'nde ise ikinci büyük ada konumunda. Bağcılık ve rüzgar gülleriyle öne çıkan Bozcaada'da Ayazma Manastırı, Bozcaada Kalesi, Akvaryum Koyu, Ayazma Plajı, Yerel Tarih Müzesi, Meryem Ana Kilisesi, Polente Feneri, Tuzburnu Plajı görmeniz gereken yerler arasında yer alıyor.



        GÖKÇEADA
        Çanakkale'de gezilecek yerlerden biri de Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada... Saros Körfezi girişinde ve Ege Denizi'nin kuzeyinde bulunan Gökçeada, 91 kilometrelik bir kıyıya sahip. Türkiye'nin en batı noktası olan İncirburnu da Gökçeada'da bulunuyor. Uğurlu Köyü, Yıldız Koyu, Marmaros Şelalesi, Kaya Mezarı, Tuz Gölü, Yuvalı Koyu gibi noktaları da görmelisiniz.



        DENİZ MÜZESİDENİZ
        Çanakkale Kordon bölgesinde Çimenlik Kalesi'nin yanında bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan bu askeri müze, Çanakkale'de görmeniz gereken yerler listesindeki en önemli müzeler arasında.



            ANTİK KENTLERİ GEZİN
            TRUVA: Truva veya Troya Antik Kenti, Kaz Dağı eteklerinde yer alıyor. Homeros'un İlyada Destanı'nda bahsedilen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kent, 1870'li yıllarda keşfedildi.
            ASSOS: Ayvacık ilçesinde bulunan Assos'un, tarihi M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor.
            PARİON: Biga ilçesi Kemer köyü sınırlarında bulunuyor. 2005'ten bu yana kazılara başlanan Kemer'de, kentin zenginliğini gösteren görkemli bir tiyatro, Roma villası ve Odeion yapısı ortaya çıkarıldı.

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            Haberler Yaşam Her karış toprağı destan ve tarihle dolu Çanakkale mutlaka görmeniz gereken yerlerden
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