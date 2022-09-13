İzmir'de feci kaza! Midibüs ile dolmuş birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 45 DK 304 plakalı midibüs ile Mehmet Y'nin kullandığı 35 M 8536 plakalı dolmuş, İzken Mahallesi Egekent otobüs son durakları civarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, Bülent Ünal olay yerinde yaşamını yitirdi, dolmuş sürücüsü Mehmet Y. ile Gülizar Obuz, Gönül K, Nagehan Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülizar Obuz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Midibüs sürücüsü Mustafa K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, midibüsün çarpışmadan önce kaldırıma çıkması ve üzerine doğru gelmesi dolmuşun araç içi kamerası tarafından kaydedildi.