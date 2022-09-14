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    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Gastroantep başlıyor

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) için geri sayım başladı. 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival; dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefleri, Türkiye’nin ünlü şeflerini, otel ve restoran yatırımcılarını, sektör profesyonellerini, gurmeleri, lezzet tutkunlarını bir araya getirecek.

    4. Gastroantep başlıyor

    Kadim mutfağı ve eşsiz lezzetleriyle gastronominin parlayan yıldızı Gaziantep, bir kez daha gastronomi dünyasına ev sahipliği yapmak için gün sayıyor. Dünya Bankası'nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve UNESCO'nun 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, 4. kez Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne (GastroAntep) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenleyeceği GastroAntep, 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde; dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye'nin ünlü şefleri, otel ve restoran yatırımcıları, sektör temsilcileri ve profesyonelleri, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler ve akademisyenler bir araya gelecek.



    SAYILI GÜNLER KALDI
    Bu yılki teması "Sürdürülebilirlik" olan GastroAntep; Michelin yıldızlı şeflerin, UNESCO Gastronomi Şehirleri temsilcilerinin Gaziantep'in yöresel ürünleri ile düzenleyeceği workshop etkinliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik üzerine sergiler, Coğrafi İşaret Çalıştayı gibi çok sayıda panel ve seminer de düzenlenecek. Festivalde ayrıca geziler, müze ziyaretleri, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik yer alacak.



    ARTIK "HER KART GAZİANTEP KART!"
    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk olacak "Her Kart Gaziantep Kart" projesiyle bankaların temassız özellikteki kredi kartı, ön ödemeli kartlar veya bankamatik tipindeki tüm kartlara Gazi şehirde toplu taşımada kullanılan "Gaziantep Kart" özelliği kazandıracak. Projeyle Gazi şehirliler online olarak yapılacak işlemle kısa sürede banka ve kredi kartlarını, öğrenci indirimli kart, engelli, 65 yaş kartı tanımlayacak Gaziantep Kart gibi kullanarak toplu taşımadan yararlanabilecek. Vatandaşlara mevcut ödeme sistemlerinden daha kullanışlı bir imkan sunacak projeyle, toplu taşımada Gaziantep Kart olarak kullanılacak kredi kartıyla yapılan binişlerin ödemeleri, bu sayede kartın ekstre ödeme tarihine kadar geciktirilebilecek.



        İNTERNETTEN YAPILABİLECEK
        Projenin hayata geçmesiyle birlikte ulaşım kart alım maliyeti ortadan kalkacak ve herhangi bir yere başvuruya gitme zorunluluğu kalmayacak. Bankacılık sistemi imkanları üzerinden kart dolumu ve vize işlemleri gerçekleşecek. Banka kartlarına tanımlanan Gaziantep Kart özelliği ile tam kart sahipleri de dahil ücretsiz aktarma gibi sunulan imkanlardan yararlanırken, serbest ve indirimli kart kullanıcıları kartlarıyla tanımlanan haklarını banka kartlarıyla da kullanabilecek. 2 faz olarak yürütülecek projede, eylül ayı içerisindeki ilk faz kapsamında Gaziantep karta sahip tüm kullanıcılar, banka/kredi kartlarına Gaziantep Kart özelliği tanımlayarak, toplu taşıma ücretlerini haklarını kaybetmeden kullanabilecek. Yıl sonunda devreye alınması planlanan 2. fazda ise yeni kart alacak kullanıcılar da dahil olmak üzere bütün vatandaşlar, başka bir kart almaksızın Gaziantep Kart'ın tüm imkanlarından yararlanabilecekler.



        75 BİN ÖĞRENCİ HEDİYELERİYLE 'MERHABA' DEDİ
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in Gaziantep'te ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak 75 bin öğrenciye hediyesi olan çanta ve kırtasiye malzemeleri, minikleri sıralarında karşıladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında uyum haftası çerçevesinde 1. sınıf öğrencilerin okula başladı. Minik öğrenciler derslerinin ilk gününde sıralarında Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan okul çantası içinde 12 renkli sulu boya, 6'lı siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, 12 renkli pastel boya, A5 kareli defter, güzel yazı defter, A5 çizgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli defter, A4 çizgili okul defteri, 12 renkli kuru tahta boya, 3'lü kırmızı kurşun kalemle karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çantalarını alan minikler, merakla içindeki malzemeleri inceledi. Okulun ilk gün heyecanına hediyelerin mutluluğu eklenen çocuklar, Başkan Fatma Şahin'e malzemeler için teşekkür etti. 2021- 2022 yıllı eğitim öğretim yılından itibaren verilemeye başlanan destekler bu yılda da velilerin kırtasiye malzemeleri alışverişlerine destek olacak.



        FESTİVAL PROGRAMI
        14 EYLÜL, ÇARŞAMBA
        12:00 Öğle Yemeği (Yer: İmam Çağdaş)
        13:30 Kültür Yolu Gezisi Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Almacı Pazarı Bakırcılar Çarşısı Zincirli Bedesten Gaziantep Kalesi Hamam Müzesi Emine Göğüş Mutfak Müzesi 25 Aralık Gaziantep Kahramanlık ve Panorama Müzesi
        18:00 Akşam Yemeği (Yer: MSM Erikçe)

        15 EYLÜL, PERŞEMBE
        10:00 Fıstık Hasadı ve Şire Yapımı (Batalköyük)
        13:30 Peynir Atölyesi Gezisi
        14:30 Rayiha Baharat Müzesi Açılışı
        16:30 Akşam Yemeği (Yer: MSM Merkez)
        18:30 Festival Korteji
        19:30 Festival Açılış Konuşmaları
        20:30 Anadolu Ateşi Gösterimi

        16 EYLÜL, CUMA
        09:30 Açılış Konuşmaları & Paneller & Workshoplar ve Söyleşiler
        13:00 Öğle Yemeği (Yer: Yesemek)
        14:30 Festival Alanı Paneller & Workshoplar ve Söyleşiler Akşam Yemeği (Yer: Bulla (Gastronomi Uygulama Restoranı))
        20:30 Haluk LEVENT Konseri

        17 EYLÜL, CUMARTESİ
        10:00 Festival Alanı Paneller & Workshoplar ve Söyleşiler
        13:00 Öğle Yemeği (Yer: MSM Erikçe)
        14:30 Rumkale Akşam Yemeği (Hışvahan–Anadolu Han)
        20:30 Emircan İĞREK Konseri

        18 EYLÜL, PAZAR
        09:00 Festival Alanı Etkinlik, Workshoplar ve Yarışmalar
        13:30 Öğle Yemeği (Yer: MSM Erikçe)
        18:00 Ömür Gedik ile Lezzetli Şarkılar
        19:00 Akşam Yemeği (Yer: Mutlu Kafe)
        20:00 Derya ULUĞ Konseri



            HİBRİT OTOBÜSLER ULAŞIM FİLOSUNA KATILDI
            Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in daha sağlıklı, çevreci ve güvenli ulaşıma sahip olabilmesi için şehir içi toplu ulaşım ve gezi turlarında yakın zamanda hibrit otobüslerle vatandaşa hizmet vereceklerini müjdeledi. Yeşil Şehir Gaziantep" için çevre ve doğa dostu projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, egzoz gazını ortadan kaldıran ve yakıt tasarrufu sağlayarak işletme maliyetini düşürecek "Elektrikli Otobüslere Dönüşüm Projesi" kapsamında toplu ulaşım sistemi için toplu taşıma araç filosunu genişletti. İklim ve çevre dostu yeni hidrojenli ulaşım araçlarına geçiş ile çevreye duyarlı bir ulaşım planlamasının yanı sıra, egzoz emisyon salınımının düşüşü sağlanırken, yolcu kapasitesinde de iyileştirmeler sağlanacak. Engellilerin kent içi ulaşım kolaylığını arttıracak sistem aynı zamanda modern ulaşım planlamasının önemli bir ayağını oluşturuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni araç planlaması ile ulaşıma yönelik araç filosunu gençleştirmeyi ve "akıllı şehir"e uygun hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Ciddi bir araştırma yapıyoruz. Filomuza yeni katacağımız otobüslerle hem vatandaş memnuniyetini sağlamış olacağız hem de akıllı ulaşımın alt yapısını hazırlamış olacağız. Çünkü yeşil şehiriz, akıllı şehiriz. Bu nedenle akıllı ve yeşil ulaşım en önemli başlıklarımız. Bu yeni araç filomuz tüm hemşerilerimize hayırlı olsun." dedi.

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            Haberler Yaşam Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Gastroantep başlıyor
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