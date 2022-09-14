Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Gastroantep başlıyor

Kadim mutfağı ve eşsiz lezzetleriyle gastronominin parlayan yıldızı Gaziantep, bir kez daha gastronomi dünyasına ev sahipliği yapmak için gün sayıyor. Dünya Bankası'nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve UNESCO'nun 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, 4. kez Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne (GastroAntep) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenleyeceği GastroAntep, 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde; dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye'nin ünlü şefleri, otel ve restoran yatırımcıları, sektör temsilcileri ve profesyonelleri, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler ve akademisyenler bir araya gelecek.
SAYILI GÜNLER KALDI
Bu yılki teması "Sürdürülebilirlik" olan GastroAntep; Michelin yıldızlı şeflerin, UNESCO Gastronomi Şehirleri temsilcilerinin Gaziantep'in yöresel ürünleri ile düzenleyeceği workshop etkinliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik üzerine sergiler, Coğrafi İşaret Çalıştayı gibi çok sayıda panel ve seminer de düzenlenecek. Festivalde ayrıca geziler, müze ziyaretleri, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik yer alacak.
ARTIK "HER KART GAZİANTEP KART!"
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk olacak "Her Kart Gaziantep Kart" projesiyle bankaların temassız özellikteki kredi kartı, ön ödemeli kartlar veya bankamatik tipindeki tüm kartlara Gazi şehirde toplu taşımada kullanılan "Gaziantep Kart" özelliği kazandıracak. Projeyle Gazi şehirliler online olarak yapılacak işlemle kısa sürede banka ve kredi kartlarını, öğrenci indirimli kart, engelli, 65 yaş kartı tanımlayacak Gaziantep Kart gibi kullanarak toplu taşımadan yararlanabilecek. Vatandaşlara mevcut ödeme sistemlerinden daha kullanışlı bir imkan sunacak projeyle, toplu taşımada Gaziantep Kart olarak kullanılacak kredi kartıyla yapılan binişlerin ödemeleri, bu sayede kartın ekstre ödeme tarihine kadar geciktirilebilecek.