Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Gastroantep başlıyor





HİBRİT OTOBÜSLER ULAŞIM FİLOSUNA KATILDI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in daha sağlıklı, çevreci ve güvenli ulaşıma sahip olabilmesi için şehir içi toplu ulaşım ve gezi turlarında yakın zamanda hibrit otobüslerle vatandaşa hizmet vereceklerini müjdeledi. Yeşil Şehir Gaziantep" için çevre ve doğa dostu projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, egzoz gazını ortadan kaldıran ve yakıt tasarrufu sağlayarak işletme maliyetini düşürecek "Elektrikli Otobüslere Dönüşüm Projesi" kapsamında toplu ulaşım sistemi için toplu taşıma araç filosunu genişletti. İklim ve çevre dostu yeni hidrojenli ulaşım araçlarına geçiş ile çevreye duyarlı bir ulaşım planlamasının yanı sıra, egzoz emisyon salınımının düşüşü sağlanırken, yolcu kapasitesinde de iyileştirmeler sağlanacak. Engellilerin kent içi ulaşım kolaylığını arttıracak sistem aynı zamanda modern ulaşım planlamasının önemli bir ayağını oluşturuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni araç planlaması ile ulaşıma yönelik araç filosunu gençleştirmeyi ve "akıllı şehir"e uygun hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Ciddi bir araştırma yapıyoruz. Filomuza yeni katacağımız otobüslerle hem vatandaş memnuniyetini sağlamış olacağız hem de akıllı ulaşımın alt yapısını hazırlamış olacağız. Çünkü yeşil şehiriz, akıllı şehiriz. Bu nedenle akıllı ve yeşil ulaşım en önemli başlıklarımız. Bu yeni araç filomuz tüm hemşerilerimize hayırlı olsun." dedi.

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