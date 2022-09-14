Bursa’da eğitim avantajlarla başladı

Anaokulundan BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi sayesinde öğrenciler, 2022-2023 eğitim dönemine de avantajlı başladı. İlk ve orta öğretimde 1946 okulda yaklaşık 660 bin öğrenci ders başı yaparken, 20 bin öğrencinin kırtasiye malzemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik pozitif ayrımcılık yapan Büyükşehir Belediyesi, hem küçük esnafa hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla 20 bin çocuğa 300'er TL'lik çek dağıtmıştı. Bu destekle ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, yeni döneme hiçbir eksiği olmadan başladı.

UCUZ ULAŞIM

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'öğrenci dostu' ulaşım politikası sayesinde, hem öğrencilerin hem de ailelerin en önemli gider kalemi olan ulaşım fiyatlarında da önemli avantajlar sunuluyor. Hem ilk ve ortaöğretim hem de üniversite öğrencilerinin yararlandığı aylık abonman kart fiyatı 90 TL'de sabit tutulurken, 160 biniş hakkı bulunan öğrencilerin ulaşım ücreti yaklaşık 56 kuruşa denk geliyor.

BURS BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl BURSKOOP marifetiyle üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı ve bu yıl meslek liselerini de kapsayacak şekilde genişletilen burs desteğinden, toplamda 10 bin öğrenci yararlanacak. Toplam 5 bin üniversite öğrencisinin 8 ay boyunca aylık 500 TL alacağı burslar için başvurular, 23 Eylül–14 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.

Yeni dönemde meslek liselerinin ilgili bölümlerini seçen 5 bin öğrenci de burs uygulamasından yararlanabilecek ve 8 ay boyunca aylık 300 TL destek alabilecek. Meslek liselerinde burs imkanından Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Metal Teknolojisi, Motorlu Taşıtlar Teknolojisi, Moda Tasarım Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Tekstil Teknolojisi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Tarım Alanı, Metalürji Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi, Gemi Yapımı, Biyomedital Cihaz Teknolojileri, Grafik ve Fotoğraf, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Uçak Bakımı ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ile Hasta ve Yaşlı Hizmetleri bölümlerini tercih eden öğrenciler yararlanacak. Liselilerin burs başvuruları, 7–16 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Hem liseli hem de üniversiteli gençler, burs başvurularını www.bbbgenclikkulubu.com internet adresinden gerçekleştirebilecek.

SU FİYATLARINDA İNDİRİM

Üniversite eğitimi için 'Bursa'yı tercih eden öğrencilerin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla' Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan su fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulaması, bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 700 abonenin yararlandığı uygulama ile evlerde kiracı olarak kalan üniversite öğrencileri, başvuru yapmaları halinde suyu yüzde 50 indirimli kullanabilecek. Uygulamadan yararlanacak üniversiteli gençlerin, öğrenci belgeleri ile BUSKİ şubelerine gitmeleri yeterli olacak.

ANA KUCAKLARINDA DERS BAŞI

Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında 6 merkezle başlattığı Ana Kucakları, bugün adeta dev bir eğitim kurumuna dönüştü. Mevcut merkezlere bu yıl İnegöl ve Mustafakemalpaşa'ya yapılan iki Ana Kucağı da eklenirken, Mudanya ve Gürsu Yenidoğan Ana Kucaklarının da yıl içerisinde eğitime açılması planlanıyor. Ana Kucaklarında ise dönem, 20 merkezde 180 öğretmen ve yaklaşık 2000 öğrenci ile başladı. Her merkezde bir adet yemekhane bulunurken, her gün sabah grubuna kahvaltı ve öğlen grubuna ikindi öğünü ücretsiz veriliyor. Çocukların çanta, kırtasiye malzemeleri ve eğitim setleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

BİR ÖĞÜN BELEDİYEDEN

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde 2 ve Bursa Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde 1 noktaya kurduğu çorba çeşmeleri sayesinde bu yıl da üniversiteliler, her gün bir öğünü ücretsiz yeme hakkına sahip olacak. Toplam 2 bin öğrenci her gün bu çeşmelerden çorba ve ekmek alıp, karınlarını bedelsiz doyurma imkanı bulacak.

Tüm bunların yanında; ücretsiz Bursa turları, gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle gençler, Bursa'da öğrenci olmanın ayrıcalığını bu yıl da yaşayacak.

GELECEĞE YATIRIM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde öğrencilerin yanında olduklarının altını çizdi. Genç nüfusun Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu zenginliği ancak doğru eğitimle faydaya dönüştürebiliriz. Bu nedenle çeşitli sosyal desteklerle eğitimin önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz. Yeter ki öğrencilerimiz, sadece derslerine odaklansınlar. Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitimden kültüre, sanattan spora kadar her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.