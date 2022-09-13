Ölen annesinin altın dişlerini çaldılar | Yaşam haberleri

Şaşkına çeviren olay Ordu Kumru'da yaşandı. Sait Karacı'nın 95 yaşındaki annesi Behiye Karacı, 7 Ağustos'ta fenalaştı. Birkaç saat sonra da hayata gözlerini kapadı. Ancak Karacı, annesinin üzerinde 2 tane altın kaplamanın bulunduğu takma dişlerini bulamadı! Dişleri getirene bu yılın mahsulü olan 2 ton fındığı vereceğini açıkladı. "Annem 01.15'te vefat etti. Saat 02.00- 03.00 arasında dişleri çalınmış. Ölmeden önce dişler ağzındaydı, ben yemeğini vermiştim. Ben o dişleri, annemin mezarına koyacaktım. Eğer birisi çaldıysa geri getirsin. En fazla 2 bin TL yapar, ben kendisine 100 bin TL'lik fındık veriyorum. Resmen ölüyü soymuşlar" ifadesini kullandı.