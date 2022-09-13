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    Ölen annesinin altın dişlerini çaldılar | Yaşam haberleri

    Behiye Karacı, 95 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu, annesinin altın dişlerinin çalındığını iddia etti. Hırsıza seslendi: Dişleri getir, 2 ton fındık vereceğim! İşte sizler için derlediğimiz 13 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Sıra ’diş’ı!

    Şaşkına çeviren olay Ordu Kumru'da yaşandı. Sait Karacı'nın 95 yaşındaki annesi Behiye Karacı, 7 Ağustos'ta fenalaştı. Birkaç saat sonra da hayata gözlerini kapadı. Ancak Karacı, annesinin üzerinde 2 tane altın kaplamanın bulunduğu takma dişlerini bulamadı! Dişleri getirene bu yılın mahsulü olan 2 ton fındığı vereceğini açıkladı. "Annem 01.15'te vefat etti. Saat 02.00- 03.00 arasında dişleri çalınmış. Ölmeden önce dişler ağzındaydı, ben yemeğini vermiştim. Ben o dişleri, annemin mezarına koyacaktım. Eğer birisi çaldıysa geri getirsin. En fazla 2 bin TL yapar, ben kendisine 100 bin TL'lik fındık veriyorum. Resmen ölüyü soymuşlar" ifadesini kullandı.



    FATURA K'AB'ARIK
    Rusya, AB ülkelerine doğal gaz akışını kesti! Kışa sayılı günler kala Avrupa eşi benzeri görülmemiş bir enerji kriziyle yüzleşti. Ülkelerin aldığı tedbirler şaşkına çevirdi...
    Almanya: Kamu binaları en fazla 19 dereceye kadar ısıtılacak. Kamu binaları, anıtlar ve reklam panolarındaki ışıkları kapatacak.
    Fransa: İş yerlerinde kaloriferler tamamen kapatılacak. Mağazalar ışıklarını yakmayacak.
    İtalya: Konutların ısısı 2 derece düşürülecek. Sokak aydınlatmaları kapatılacak...
    Macaristan: Vatandaşların yakacak odun temini için ağaç kesmesine izin verilecek.
    Belçika: Kamu binalarında aydınlatmalar tümüyle kapatıldı. Isıtmanın en yüksek 19 dereceye ayarlanmasına karar verildi.



    SIĞINMA İSTEDİ
    Bulgaristan'da Yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın sığınma talebinde bulunduğu açıklandı. Avukat İvan İvanov, Göktaş'ın Türkiye'nin yakalama kararı çıkartmadan önce 26 ve 29 Ağustos 2022'de sığınma talebinde bulunduğunu hatırlattı. "Göktaş, Hablemitoğlu'nu tanımıyordu ve onu öldürmek için hiçbir nedeni yok. Göktaş bunların tam aksine, Ergenekon davasında sanıklardan biriydi. Beraatından önce de 5.5 yıl hapis yattı" ifadesini kullandı.



        BATI DONACAK
        Rusya Devlet Başkanı Putin, doğalgaz boru hattının planlandığı gibi Avrupa'ya yeniden açılmayacağını söyledi. Putin, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" dedi. Avrupa ülkeleri enerji ihtiyacının ortalama yüzde 35'ini Rusya'dan karşılıyordu.



        CİNAYET MASASI
        Ankara Kızılcahamam'da bulunan bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar'ın (17) ölümüne ilişkin davada mütalaa bildirildi. Savcı, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral'ın 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cinsel istismar' suçundan 42'şer yıla kadar hapislerini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı erteledi.



        KÜÇÜK TAHRİK
        İstanbul Üsküdar'da lüks bir sitede ikamet eden 62 yaşındaki İbrahim Erpençe, torunu kaydıraktan kaymak istediğinde engel olup hem kendisine hem de torununa tüküren 4 yaşındaki E.E isimli çocuğu tartakladı. Hakkında 1.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Hakim, küçük çocuğun tükürmesini haksız tahrik saydı. Cezaya tahrik indirimi uyguladı: 2 ay 24 gün hapis...



            135 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 135 milyon devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 169'ar bin lira, 4 bilenler bin 889'ar lira, 3 bilenler 135'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



            494 BİN LİRA DEVRETTİ
            10bilen çıkmayınca 494 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 144'er lira, 8 bilenler 246'şar lira, 7 bilenler 47'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            O ARTIK OKULLU
            Bursa'da çöp evde bulunan C.M.A (9), devlet korumasına alındı. Gördüğü tedaviyle hızla iyileşmeye ve kilo almaya başladı. Dün de Girşat Refizade İlköğretim Okulu 1'inci sınıfa başladı.

            ACI ŞİİR
            İzmir'de Seren Ergin (30) trafik kazası geçirdi. Hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ona yazdığı veda şiiri, yürekleri deldi: O güzel gözlerin gülmez mi oldu Gencecik yaşta sararıp soldu Azrail gelip de seni mi buldu Üstümden bir ton yük geçti Seren'im.

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            Haberler Yaşam Ölen annesinin altın dişlerini çaldılar | Yaşam haberleri
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