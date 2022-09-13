Ölen annesinin altın dişlerini çaldılar | Yaşam haberleri

Şaşkına çeviren olay Ordu Kumru'da yaşandı. Sait Karacı'nın 95 yaşındaki annesi Behiye Karacı, 7 Ağustos'ta fenalaştı. Birkaç saat sonra da hayata gözlerini kapadı. Ancak Karacı, annesinin üzerinde 2 tane altın kaplamanın bulunduğu takma dişlerini bulamadı! Dişleri getirene bu yılın mahsulü olan 2 ton fındığı vereceğini açıkladı. "Annem 01.15'te vefat etti. Saat 02.00- 03.00 arasında dişleri çalınmış. Ölmeden önce dişler ağzındaydı, ben yemeğini vermiştim. Ben o dişleri, annemin mezarına koyacaktım. Eğer birisi çaldıysa geri getirsin. En fazla 2 bin TL yapar, ben kendisine 100 bin TL'lik fındık veriyorum. Resmen ölüyü soymuşlar" ifadesini kullandı.
FATURA K'AB'ARIK
Rusya, AB ülkelerine doğal gaz akışını kesti! Kışa sayılı günler kala Avrupa eşi benzeri görülmemiş bir enerji kriziyle yüzleşti. Ülkelerin aldığı tedbirler şaşkına çevirdi...
Almanya: Kamu binaları en fazla 19 dereceye kadar ısıtılacak. Kamu binaları, anıtlar ve reklam panolarındaki ışıkları kapatacak.
Fransa: İş yerlerinde kaloriferler tamamen kapatılacak. Mağazalar ışıklarını yakmayacak.
İtalya: Konutların ısısı 2 derece düşürülecek. Sokak aydınlatmaları kapatılacak...
Macaristan: Vatandaşların yakacak odun temini için ağaç kesmesine izin verilecek.
Belçika: Kamu binalarında aydınlatmalar tümüyle kapatıldı. Isıtmanın en yüksek 19 dereceye ayarlanmasına karar verildi.
SIĞINMA İSTEDİ
Bulgaristan'da Yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın sığınma talebinde bulunduğu açıklandı. Avukat İvan İvanov, Göktaş'ın Türkiye'nin yakalama kararı çıkartmadan önce 26 ve 29 Ağustos 2022'de sığınma talebinde bulunduğunu hatırlattı. "Göktaş, Hablemitoğlu'nu tanımıyordu ve onu öldürmek için hiçbir nedeni yok. Göktaş bunların tam aksine, Ergenekon davasında sanıklardan biriydi. Beraatından önce de 5.5 yıl hapis yattı" ifadesini kullandı.