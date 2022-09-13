İstanbullunun taksi çilesi bitmek bilmiyor! Boş araç bulmak imkansız bir hal alırken, vatandaş isyan etti





1 SAAT BEKLEDİK...

Önceki gün hastaneye gidecektik. 15 taksi yakın mesafe diye almadı.

Taksiciler sadece yabancı uyruklu müşteri alıyor. 20 tane boş taksi yan yana duruyor. Türk olduğumuz için asla yüzümüze bakmıyor.

Sorsanız para kazanmadıklarını söylerler ancak müşteri beğenmiyor.

İstanbul'da paranla rezil olmanın karşılığı taksi...

Cumartesi Akşamı Beşiktaş'ta 1 saat taksi aradık. Eve yürüyerek gitmek zorunda kaldık.

Taksiciler gerçekten çok garip. Hem rakip istemiyorlar, hem mağduruz diyorlar ama 100 liralık yolu gitmek istemiyorlar.

Artık yabancı uyrukluları bile almıyorlar. Önce gideceği yeri sorup 50 dolar-100 dolar fiyat çekiyorlar. Vermezse almıyorlar.

Bekar adam bulmak, boş taksi bulmaktan daha kolay!

Bugün otizmli oğlumla 1 saat güneşin altında taksi bekledik. Boş geçen taksi almadı. Hepsi turist peşinde!