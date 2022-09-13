İstanbullunun taksi çilesi bitmek bilmiyor! Boş araç bulmak imkansız bir hal alırken, vatandaş isyan etti

Mega Kent'in ulaşım çilesine bir de taksiler eklendi. Araçta sigara içen, emniyet kemerini takmayan, yolcuya kaba davranan şoförler vatandaşı canından bezdirdi! Kısa mesafe ücretinin 28 TL olduğu İstanbul'da, taksi bulmak imkansız hale geldi. Özellikle hafta sonu, Eminönü, Beşiktaş, Levent ve Mecidiyeköy gibi bölgelerde taksi bulmak işkenceydi. Şoförler, 'Kısa mesafe gitmem' diyerek yolcuyu araçtan indirdi. Daha fazla ücret almak için turistleri seçti. Yabancı müşterilerden 3 kilometrelik mesafeye 700 TL bile istedi! Saatlerce yolcu bekleyen yurdum insanı ise evine yürüyerek gitti! Şaşkına çeviren soyguna kimse 'dur' demedi. Taksi dosyasını açan TAKVİM'e gelen şikayetler, durumun vahametini gözler önüne serdi...
1 SAAT BEKLEDİK...
Önceki gün hastaneye gidecektik. 15 taksi yakın mesafe diye almadı.
Taksiciler sadece yabancı uyruklu müşteri alıyor. 20 tane boş taksi yan yana duruyor. Türk olduğumuz için asla yüzümüze bakmıyor.
Sorsanız para kazanmadıklarını söylerler ancak müşteri beğenmiyor.
İstanbul'da paranla rezil olmanın karşılığı taksi...
Cumartesi Akşamı Beşiktaş'ta 1 saat taksi aradık. Eve yürüyerek gitmek zorunda kaldık.
Taksiciler gerçekten çok garip. Hem rakip istemiyorlar, hem mağduruz diyorlar ama 100 liralık yolu gitmek istemiyorlar.
Artık yabancı uyrukluları bile almıyorlar. Önce gideceği yeri sorup 50 dolar-100 dolar fiyat çekiyorlar. Vermezse almıyorlar.
Bekar adam bulmak, boş taksi bulmaktan daha kolay!
Bugün otizmli oğlumla 1 saat güneşin altında taksi bekledik. Boş geçen taksi almadı. Hepsi turist peşinde!
FOTOŞOK
İstanbullu taksi kabusu yaşarken hafta sonu yaşanan olay pes dedirtti! Öyle ki 2 kadın, Şişli'den Beşiktaş'a gitmek için taksiye bindi. Şoför H.U.'nun yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çektiğini fark etti. Duruma tepki gösterdi. Yolcuların 'Emniyet'e sür' demesinin üzerine iki kadını da araçtan indirdi. Gelen tepkiler üzerine taksicilikten süresiz olarak men edildi.