Glutensiz piknik! Sincan Belediyesi, çölyaklı çocukları unutmadı!

Ankara'nın Sincan Belediyesi ve Ankara Çölyak Derneği işbirliği ile Kayı köyünde glütensiz piknik yapıldı. Organizasyona, 250 Çölyak hastası çocuk ve aileleri katıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın da katıldığı glütensiz piknikte hem çölyak hastası çocuklar hem de aileleri keyifli vakitler geçirdi. Göreve geldiği günden bu yana çölyak hastalarına her türlü desteği sunan Başkan Ercan, "Çölyaklı kardeşlerimizin ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını daha evvelinden biliyorum. Bu konuya hem farkındalık oluşturmak hem belediye olarak onların yanında olduğumuzu göstermek adına bir program ile belediye başkanlığına başladım diyebilirim. Sincan'da tespit edebildiğimiz tüm Çölyaklı kardeşlerimize ulaştık. Onların hayatını daha konforlu, daha rahat geçirebilmeleri için elimizden ne geliyor onu masaya yatırdık. Sincan Belediyesi olarak sosyal destek kartımız var. Sincan'da bulunan Çölyaklı kardeşlerimize bu kartlardan dağıttık. Bu kartlar vasıtasıyla periyodik olarak ailenin de durumunu gözeterek en az 3 ayda bir 350 lira nakdi yardım yapıyoruz" dedi.







ÇÖLYAK EKMEĞİ DESTEĞİ

Başkan Ercan, çölyaklı çocuklara, nakdi yardımın yanında ürün desteği de sağladıklarını belirterek, "Belediye olarak sürekli ücretsiz çölyak ekmeği dağıtıyoruz Bütün çölyaklı kardeşlerimiz gelip belediyemizden ekmeklerini temin edebiliyorlar. Çölyak hastalarının hem gıda çeşitliliğine ulaşabilmesi hem de ulaştıkları ürünleri daha rahat temin edebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor" dedi.