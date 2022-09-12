Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.09.2022 22:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2022 22:17
    ABONE OL

    Yürek dayanmaz! Aksaray'da üzerine komodin düşen 2 yaşındaki İkra Nur Kavuk hayatını kaybetti

    Aksaray’da evde oynarken devrilen komodinin altında kalan İkra Nur Kavuk (2), kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının yaşamını yitirdiği haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

    Yürek dayanmaz! 2 yaşındaki İkra’nın acı sonu

    Olay, saat 17.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1666 sokakta bir evde meydana geldi. İkra Nur Kavuk, evde oynadığı sırada üzerine komodin devrildi.



    Bir süre sonra odaya gelen anne Özlem Kavuk, durumu fark edip kızı İkra Nur'u komodinin altından kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Minik İkra Nur, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



    İkra Nur, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kızlarının hayatını kaybettiği haberini alan aile acil servis önünde gözyaşı döktü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bir Küçük Gün Işığı
    Haberler Yaşam Yürek dayanmaz! Aksaray'da üzerine komodin düşen 2 yaşındaki İkra Nur Kavuk hayatını kaybetti
        SON DAKİKA