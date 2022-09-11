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    • Yaşam
    • 11.09.2022 19:15
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    • 11.09.2022 21:28
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    Tokat'taki orman yangınını söndürmek için traktörüyle yola koyuldu dönüş yolunda hayatını kaybetti

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangının söndürülmesine destek vermek için eşi Güleser Kılıçaslan (70) ile birlikte traktörle bölgeye giden Salih Kılıçaslan (72) köyüne dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

    DHA
    Ormanları korumak istedi canından oldu

    Kaza saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Alıcık mezrasında meydana geldi. Saraykışla köyü yaylasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak için yaylaya giden Salih Kılıçaslan, yangının kontrol altına alındıktan sonra eşi Güleser Kılıçaslan ile köyüne dönmek için 60 DH 345 plakalı traktörü ile hareket etti.

    Traktörün aniden yoldan çıkması sonucu sürücü Salih Kılıçaslan ve eşi Güleser Kılıçaslan araçtan savruldu.

    Kazada ağır yaralanan Salih Kılıçarslan Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Güleser Kılıçaslan'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
        CANLI ANLATIM | KASIMPAŞA - GALATASARAY
        Haberler Yaşam Tokat'taki orman yangınını söndürmek için traktörüyle yola koyuldu dönüş yolunda hayatını kaybetti
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