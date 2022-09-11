Tokat'taki orman yangınını söndürmek için traktörüyle yola koyuldu dönüş yolunda hayatını kaybetti

Kaza saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Alıcık mezrasında meydana geldi. Saraykışla köyü yaylasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak için yaylaya giden Salih Kılıçaslan, yangının kontrol altına alındıktan sonra eşi Güleser Kılıçaslan ile köyüne dönmek için 60 DH 345 plakalı traktörü ile hareket etti.