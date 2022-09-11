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    Bozcaada açıklarında Yunanistan hadsiz girişim! 3 Türk’ün de bulunduğu Ro-Ro gemisine ateş açtılar | Yaşam haberleri

    Bozcaada açıklarında Yunan sahil güvenlik ekipleri, içinde 3 Türk’ün de bulunduğu Ro-Ro gemisine ateş açtı. Uluslararası sulardaki saldırıda yaralanan olmadı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Ege’de Yunan provokasyonu

    Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda, içinde 3 Türk, 6 Mısır, 4 Somali ve 5 Azerbaycan uyruklu toplam 18 personelin bulunduğu Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Saldırıyı haber alıp olay yerine giden Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören Yunanlılar, kaçtı.



    MÜKEMMEL SONUÇ!
    Konya'da 9 yıl önce kurulan ve çoğunluğunu sağlık personelinin oluşturduğu 'Eren'den Sona İyilik' hareketi özellikle lösemi hastası çocukları sevindirmek için mücadele veriyor. Grup üyeleri palyaço, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek çocukları ziyaret edip, hediyeler veriyor. Grubun kurucularından Musa Sonuç, "9 yıl önce bir arkadaşımla Eren isimli lösemi hastası çocuğu ziyaret ettikten sonra böyle bir fikir aklımıza geldi. İstedik ki bu mutluluk sadece Eren ile sınırlı kalmasın. Eren iyileşti, başka bir şehre taşındı. Şimdi tüm lösemi çocukların yüzünü güldürüyoruz. Palyaço ve çeşitli çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyerek çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz. Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" dedi.
    Tolga YANIK



    SU DÜNYASI
    Aşk Adası'na (Love Island) katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, programdan zaferle ayrılınca hayatı değişti. 3 hafta önce İngiltere'nin dünyaca ünlü moda sitesi ile 1 milyon sterline (yaklaşık 22 milyon lira) anlaştı. Geçtiğimiz hafta da biri mücevher markası olmak üzere, gastronomi festivalinin yüzü ve bir oyun tanıtımı için anlaşma yapan Ekin Su artık hatırı sayılır bir servete sahip. 3 yeni anlaşmadan da 4.8 milyon sterlinin (yaklaşık 106 milyon lira) sahibi olan Türk güzel, farklı alanlara yatırım yapmak istediğini söyledi.



        ZENGİNLİK TEKLİFİ
        Twitter'ın, Amerikalı dolar milyarderi Elon Musk anlaşmasını zora sokabilecek isimlerden Pieter Zatko'yla anlaştığı ortaya çıktı. Şirket ocak ayında işten çıkartılan Zatko'ya kayıpları nedeniyle 7 milyon dolar ödeyecek. Platformun eski güvenlik şefi Zatko, Musk'ın davasında tanık olarak dinlenmesi gündemdeydi. Zatko'nun teklifi kabul ettiği iddia edildi.



        PES ETMEK YOK!
        Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde 30 Ağustos akşamında korkunç bir saldırı gerçekleşti. Anne ve babasını kaybeden Burcu T. (31), arkadaşıyla kaldığı evinden aşağı indiği sırada 2 yıl önce görüşmeyi kestiği eski erkek arkadaşı Umut E.'nin (41) bıçaklı saldırısına uğradı. Umut E., olaydan hemen önce satın aldığı ekmek bıçağıyla Burcu T.'nin boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra kaçtı. Entübe edilen Burcu T., daha sonra yoğun bakım ünitesine alındı. 9 günlük yaşam mücadelesini kazanıp servise çıkan talihsiz genç kızın vücudunun çeşitli yerlerine de 135 dikiş atıldı. Güçlükle konuşan Burcu T., "Çok zor günlerdi. Sürekli rüyalar gördüm. Asla pes etmedim ve yeniden doğdum" dedi.



        ACI NÖBET
        Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün tüm personeli şok eden bir olay meydana geldi. Hastanede nöbetçi olan 42 yaşındaki 2 çocuk annesi hemşire Yasemin Çelebi, gittiği tuvalette fenalaşıp, yere yığıldı. Bir süre sonra tuvaletten alarm sesi duyuldu. Personel, kapının kilidini kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Çelebi hemen acil servise getirildi. Doktor arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen Çelebi hayatını kaybetti. Çelebi'nin cansız bedeni, otopsi için Hastane morguna kaldırıldı. Çelebi'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.



            KANLI OYUN
            Antalya'nın Finike ilçesinde Evde tek başına kalan özel okul son sınıf öğrencisi Caner Karakaş (16), müzede bekçi olarak görev yapan babası Bayram Karakaş'ın ruhsatlı silahı ile oynamaya başladı. Bu sırada silah kaza ile patladı. Mermi talihsiz Caner'in kalbine isabet etti. Daha sonra eve gelen anne Yıldız Karakaş, oğlunu kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Caner Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlerdi.



            1-2-3 'TIP'!
            Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. 5 sanığın yargılandığı davada dosyaya giren adli tıp raporunda, Açar'ın balkondan düşmeden önce herhangi bir travmaya maruz kalıp kalmadığı konusunda tıbben değerlendirme yapılamadığı belirtildi. Raporda, mahkeme ve taraf avukatlarının bu yönde sorduğu soruların cevaplarının yargılama aşamasında tespit edilebileceği yönünde değerlendirme yapıldı. Açar'ın ailesi, bu duruma isyan etti.



            CİNNET 'HALI'!
            İstanbul Sancaktepe'de önceki akşam balkonundan halı silkeleme tartışmasında alt kattaki kiracı özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Refai Karaman, üst katta halı silkeleyen baba Adem ile oğlu Muhammed Epik'e ateş açtı. Baba Adem Epik kolundan yaralanınca oğlu alt kata inip hesap sorarken göğsünden vurulup hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan baba Adem Epik hastaneye kaldırıldı. Muhammet Epik'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



                KURŞUN ADRES SORMADI
                Diyarbakır merkezde iki grup arasında yaşanan kavganın arasında kalan 14 yaşındaki Emre Buyruk, başına isabet eden mermiyle can verdi. Diyarbakır cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatırken, polis bölgede yaptığı incelemelerde çok sayıda boş kovan ile mermi çekirdeği buldu. Hüseyin KAÇAR



                134 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 134 milyon lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 738 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 833'er lira, 3 bilenler 129'ar lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                TAHTALI PLAN
                İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yurtdışından Türkiye'ye sörf tahtası içinde kokain sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı. Uçağın bagaj bölümüne verdikleri sörf tahtalarını inceleyen Jandarma ekipleri, tahtaların içine gizlenmiş 4 kilo kokain ele geçirdi. Yakalanan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. Mustafa KAYA



                    YÜZDE YÜZ HATALI
                    Model Tuğba Altıntop, canını zor kurtardı! Tatil için gittiği İstanbul Şile'de arkadaşının Akita cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Yüzüne 70'ten fazla dikiş atıldı. Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Altıntop, "Doktorlar 'İz kalma ihtimali var' dedi. Daha sonra deri nakli ya da hücre nakli yapılabileceğini söylediler. Akita cinsi köpekler böyle saldırgan olabiliyor. Bu vahim saldırı hayvanlara olan sevgimi etkilemedi ama bana ders oldu. Hata bendeydi, onun özgürlük alanına girdim. Hayvanın suçu günahı yok. Ben kaşındım" ifadesini kullandı.



                    ALTIN BULUŞ
                    Arap turist Ali Muhammed Al Tamni, Rize'ye tatile gitti. Limanköy Plajı'nda denize girdi. Bu sırada 120 bin lira değerindeki kolyesini kaybetti. Hemen dalgıç Zafer Koçal'dan yardım istedi. Dalış yaptı, ancak bir sonuç elde edemedi. Bunun üzerine bölgeye dedektör getirdi! Cihazın sinyal vermesi üzerine 20 bin lira ödeyerek plaja kepçe gönderdi! 4 gündür süren arama çalışmalarına rağmen hala kolyenin bulunamadığı belirtildi.



                    İMAMOĞLU'NU YEDİ
                    6'lı Masa hala cumhurbaşkanı adayını çıkaramadı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Ben hazırım" dese de destek bulamadı. Peş peşe anketler yapıldı. Her birinde farklı adaylara yeşil ışık yandı. Bu kez ünlü gurme ve yemek yazarı Vedat Milor bir siyasi anket başlattı. Milor, Bugüne kadar, pizza-lahmacun, soğanlı-soğansız menenem, tarhana-mercimek çorbası, hamburger-döner ve kebapları yarıştırdı. Şimdi de 6'lı Masa'yı mercek altına aldı. "Seçimde muhalefet kanadından hangi adayı görmek isterdiniz" sorusunu paylaştı. Tam 150 bin katılımcı, gönüllerindeki adayı açıkladı. Buna göre Mansur Yavaş, yüzde 67 oranında oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 18, İmamoğlu yüzde 13, Akşener yüzde 2 oranında kaldı. Milor'un "Muhalefetin adayını kim belirlesin" sorusuna ise "Halk" diyenlerin oranı yüzde 90'ı aştı.

                    ÖLDÜREN PARA!
                    İstanbul Eyüpsultan'da komşu iki çift arasında çıkan alacak verecek tartışması cinayetle bitti. Bir gün önce tartışma yaşayan komşuların ikinci tartışmasında Mustafa A. yaralandı, Kader Bulut ise öldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis 1 kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yunus Emre KAVAK

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                    Haberler Yaşam Bozcaada açıklarında Yunanistan hadsiz girişim! 3 Türk’ün de bulunduğu Ro-Ro gemisine ateş açtılar | Yaşam haberleri
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