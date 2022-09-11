Bozcaada açıklarında Yunanistan hadsiz girişim! 3 Türk’ün de bulunduğu Ro-Ro gemisine ateş açtılar | Yaşam haberleri

Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda, içinde 3 Türk, 6 Mısır, 4 Somali ve 5 Azerbaycan uyruklu toplam 18 personelin bulunduğu Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Saldırıyı haber alıp olay yerine giden Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören Yunanlılar, kaçtı.
MÜKEMMEL SONUÇ!
Konya'da 9 yıl önce kurulan ve çoğunluğunu sağlık personelinin oluşturduğu 'Eren'den Sona İyilik' hareketi özellikle lösemi hastası çocukları sevindirmek için mücadele veriyor. Grup üyeleri palyaço, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek çocukları ziyaret edip, hediyeler veriyor. Grubun kurucularından Musa Sonuç, "9 yıl önce bir arkadaşımla Eren isimli lösemi hastası çocuğu ziyaret ettikten sonra böyle bir fikir aklımıza geldi. İstedik ki bu mutluluk sadece Eren ile sınırlı kalmasın. Eren iyileşti, başka bir şehre taşındı. Şimdi tüm lösemi çocukların yüzünü güldürüyoruz. Palyaço ve çeşitli çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyerek çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz. Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" dedi.
Tolga YANIK
SU DÜNYASI
Aşk Adası'na (Love Island) katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, programdan zaferle ayrılınca hayatı değişti. 3 hafta önce İngiltere'nin dünyaca ünlü moda sitesi ile 1 milyon sterline (yaklaşık 22 milyon lira) anlaştı. Geçtiğimiz hafta da biri mücevher markası olmak üzere, gastronomi festivalinin yüzü ve bir oyun tanıtımı için anlaşma yapan Ekin Su artık hatırı sayılır bir servete sahip. 3 yeni anlaşmadan da 4.8 milyon sterlinin (yaklaşık 106 milyon lira) sahibi olan Türk güzel, farklı alanlara yatırım yapmak istediğini söyledi.