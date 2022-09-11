Bozcaada açıklarında Yunanistan hadsiz girişim! 3 Türk’ün de bulunduğu Ro-Ro gemisine ateş açtılar | Yaşam haberleri





İMAMOĞLU'NU YEDİ

6'lı Masa hala cumhurbaşkanı adayını çıkaramadı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Ben hazırım" dese de destek bulamadı. Peş peşe anketler yapıldı. Her birinde farklı adaylara yeşil ışık yandı. Bu kez ünlü gurme ve yemek yazarı Vedat Milor bir siyasi anket başlattı. Milor, Bugüne kadar, pizza-lahmacun, soğanlı-soğansız menenem, tarhana-mercimek çorbası, hamburger-döner ve kebapları yarıştırdı. Şimdi de 6'lı Masa'yı mercek altına aldı. "Seçimde muhalefet kanadından hangi adayı görmek isterdiniz" sorusunu paylaştı. Tam 150 bin katılımcı, gönüllerindeki adayı açıkladı. Buna göre Mansur Yavaş, yüzde 67 oranında oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 18, İmamoğlu yüzde 13, Akşener yüzde 2 oranında kaldı. Milor'un "Muhalefetin adayını kim belirlesin" sorusuna ise "Halk" diyenlerin oranı yüzde 90'ı aştı.



ÖLDÜREN PARA!

İstanbul Eyüpsultan'da komşu iki çift arasında çıkan alacak verecek tartışması cinayetle bitti. Bir gün önce tartışma yaşayan komşuların ikinci tartışmasında Mustafa A. yaralandı, Kader Bulut ise öldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis 1 kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yunus Emre KAVAK

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