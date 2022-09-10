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    • Yaşam
    • 10.09.2022 22:19
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    • 10.09.2022 22:19
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    Gaziantep'te sosyal medya hesabından 'Şehitler için toplu mezar kazıyorlar' provokasyonu yapan kişi paketlendi

    Gaziantep'de belediyenin ihaleyle kazırdığı mezar görüntülerini sosyal medya hesabından "Şehitlikte toplu mezar hazırlıyorlar, savaş çıkaracaklar" provokasyonu yapan bir kişi paketlendi.

    Gaziantep’teki provokatör paketlendi

    Gaziantep'te belediyenin kış ayları öncesinde ihaleyle kazdırdığı mezar görüntülerini sosyal medyada "Şehitlikte toplu mezar hazırlıyorlar, savaş çıkaracaklar" şeklinde paylaşan provokatör yakalandı.



    Dün sosyal medya hesabında paylaştığı videonun farklı hesaplarca paylaşılması üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki Mehmet Hamurcu adlı kişiyi gözaltına aldı.



    Öte yandan toplu mezar kazıldığı öne sürülerek halkın paniğe sürüklenmek istenmesi üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Önceki yıllarda da bu konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz" denilmişti.

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