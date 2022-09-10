Gaziantep'te sosyal medya hesabından 'Şehitler için toplu mezar kazıyorlar' provokasyonu yapan kişi paketlendi





Öte yandan toplu mezar kazıldığı öne sürülerek halkın paniğe sürüklenmek istenmesi üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Önceki yıllarda da bu konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz" denilmişti.

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