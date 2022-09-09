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    • Yaşam
    • 09.09.2022 15:40
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    • 09.09.2022 15:40
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    Kardeşini kurtarmak isterken boğulan 17 yaşındaki Efe toprağa verildi

    İzmir'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak siteyen lise öğrencisi 17 yaşındaki Efe Bazu, kafasını kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi. Memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verilen Bazu'nun cenaze töreninde ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

    Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

    İzmir'de, denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken başını kayalıklara çarpan lise öğrencisi 17 yaşındaki Efe Bazu, hayatını kaybetti. Bazu, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

    SUDA BATIP ÇIKMAYA BAŞLADI
    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Efe Bazu, tatil için gittiği İzmir'de kardeşiyle serinlemek için denize girdi. Efe Bazu, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan ve boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak istedi.

    BAŞINI KAYALIKLARA ÇARPTI
    Bazu, bu sırada başını kayalıklara çarpıp boğuldu. Efe Bazu ve kardeşi, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe Bazu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    MEMLEKETE GETİRİLDİ
    Bazu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bazu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine getirildi.

        TABUTUNA FORMA SERİLDİ
        Efe Bazu'nun tabutuna taraftarı olduğu Beşiktaş forması ve atkısı koyuldu. Ailesi ve arkadaşları Efe'nin tabutunun başında gözyaşı döktü.

        Efe Bazu'nun cenazesi, Yörüker Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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