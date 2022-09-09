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    Demi Moore'u da koruyordu! Mark Roberts paraşütü açılmayıp denize çakılan kadının hayatını kurtardı

    Ölüdeniz’de tatil yapan 72 yaşındaki Mark Roberts, paraşütü açılmayan bir kadının suya düştüğünü fark etti. Hemen sürat motoruna bindi. Yanına gitti. Denize atlayıp paraşütün iplerini kesti. Kazazedenin boğularak ölmesini engelledi.

    Kahra’man!’

    Galler'den Fethiye'ye gelen Mark Roberts, sabah sahile indi. Güneşin ve denizin tadını çıkarmak istedi. Bu sırada paraşütle atlayan bir macerasever, hızla denize sürüklendi.

    İngiliz turist, bir sürat teknesine bindi. Hızla olay yerine gitti. Denize atlayıp paraşütün iplerini kesti. Boğulmaktan kurtardığı kazazede kadını tekneye çekti. Kıyıya kadar getirdi.



    Türk olduğu düşünülen kadın, olayın şaşkınlığı ile eşyalarını toplayıp gitti. Adeta bir korku filmi izlediğini söyleyen 72 yaşındaki Roberts, yaşadıklarını şöyle dile getirdi: İki dakikadan az bir sürede kadının yanına gittik.

    Kadın, paraşüt halatına dolanmış bir tentenin altında kalsaydı, bu onu aşağı çekerdi. Üstelik çok uzağa düşmüştü. Çok şanslı biriydi.



    DEMİ MOORE'UN KORUMASI
    MARK     Roberts'ın, eski bir sürüş güvenliği uzmanı ve deneyimli bir paraşütçü olduğu öğrenildi. Ayrıca 'Alacakaranlık' filminin çekimlerinde, Hollywood yıldızı Demi Moore'un güvenlik dalgıcı olarak çalıştığı belirtildi.

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    Haberler Yaşam Demi Moore'u da koruyordu! Mark Roberts paraşütü açılmayıp denize çakılan kadının hayatını kurtardı
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