Demi Moore'u da koruyordu! Mark Roberts paraşütü açılmayıp denize çakılan kadının hayatını kurtardı





Türk olduğu düşünülen kadın, olayın şaşkınlığı ile eşyalarını toplayıp gitti. Adeta bir korku filmi izlediğini söyleyen 72 yaşındaki Roberts, yaşadıklarını şöyle dile getirdi: İki dakikadan az bir sürede kadının yanına gittik.



Kadın, paraşüt halatına dolanmış bir tentenin altında kalsaydı, bu onu aşağı çekerdi. Üstelik çok uzağa düşmüştü. Çok şanslı biriydi.