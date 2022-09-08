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    • Yaşam
    • 08.09.2022 22:16
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    • 08.09.2022 22:16
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    Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

    Samsun'un Canik ilçesinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi İlk belirmelere göre kazada 9 kişi yaralandı. Samsun Valisi Dağlı, kazayer yerine gelerek incelemelerde bulundu.

    Samsun’da 23 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

    Samsun Çevre Yolunda bir tırdan zemine akaryakıt sızması nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    İlk belirmelere göre zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Araçlarında sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinde yaralılar çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

        YOL TAMAMEN TRAFİĞE KAPATILDI

        Samsun-Ordu yolu tamamen trafiğe kapatılırken İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde ise büyük araçların geçişine izin verilmiyor.

        SAMSUN VALİSİ KAZA YEİNDE İNCELEMERLDE BULUNDU

        Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Kaza ile ilgili bilgi alan Vali Dağlı, Ankara'dan Ordu istikametine giden bir tırın altından mazot akıtması nedeniyle zincirleme trafik kazası olduğunu belirterek, "23 aracın karıştığı kaza meydana geldi, şu anda 9 tane yaralımız var. Yaralılarımız şu an müşahede altındalar. Olay yerinde görevlilerimiz çekicilerle araçları çekiyorlar. Diğer yönden trafik güvenli şekilde akmaya devam ediyor. Kısa zamanda yol trafiğe açılmış olacak." dedi.

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