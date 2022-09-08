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    • Yaşam
    • 08.09.2022 08:11
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    • 08.09.2022 08:31
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    SON DAKİKA: Mersin'de orman yangını! Müdahale 2. günde sürüyor: Mersin-Antalya D-400 kara yolu ulaşıma kapatıldı

    Son dakika haberleri... Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda da tedbirler sürdürülüyor. İşte Mersin'deki orman yangınında son dakika gelişmeleri...

    AJANSLAR
    Mersin’deki orman yangınında son durum

    Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.

    Mersin'deki orman yangınında son durum VİDEO

    Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

    Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.

    Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

    Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda da tedbirler sürdürülüyor.

    303 KONUT BOŞALTILDI 790 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
    Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti. Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.

        VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN AÇIKLAMA YAPTI
        Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin-Antalya kara yolu Gülnar ilçesi sınırlarındaki Karayar Tüneli mevkisinde yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldığını ifade eden Pehlivan, yangının ilk etapta Büyükeceli Mahallesi ve çevresinde etkili olduğunu belirtti.

        Yangına gün içerisinde müdahale bulunan ekiplerle ilgili bilgi veren Pehlivan, "Hava karardıktan sonra da 3 gece uçabilen helikopterle de mücadeleye devam ettik. Şu anda da mücadeleyi sürdürüyorlar. Arazözleri yoğun bir şekilde kullandık, kullanıyoruz. 138 arazöz itfaiyeler de dahil olmak üzere mücadele devam ediyor. Şu anda onlar fiilen gece saatleri olmasına rağmen personelimizle beraber arazideler. Personel sayımız da gün içerisinde artarak devam etti. Şu anda da 850 personelimiz bizzat bu arazözlerde, arazide ve iş makineleriyle mücadelesini sürdürüyor. Ayrıca, TOMA'lardan destek alıyoruz. 20 civarında TOMA ile de destek olunuyor." diye konuştu.

        Rüzgarın yönünün kuzey-güney istikametine döndüğünü dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti: "Yamaçlardan aşağılara doğru yayılmaya başlayınca biz Büyükeceli'de 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Ayrıca yine Silifke Hırmanlı'da 20 konut ve 50 vatandaş, Yeşilovacık'ta tatil köyünü tahliye etmemiz gerekti. Yol üstünde yine bir dinlenme tesisini tahliye etmemiz gerekti. Dedeler Mahallesi'nin de 20 konutluk bir Acarlı mezrası var orda da 50 vatandaşımızı tahliye ettik. Toplamda da 790 vatandaşımızı tahliye ettik. Konut olarak da 185 konut, 118 de yine tatil köyündeki konut olmak üzere 303 konutu boşaltmış durumdayız. Tabii vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için onları pansiyonlarımızda misafir ediyoruz. İaşeleri Kızılay tarafından sağlanıyor. AFAD çalışma gruplarımız var. Bütün çalışma gruplarımız yangının başladığı saatlerden itibaren faal bir şekilde hizmet veriyorlar. Ambulanslarımız, UMKE ekiplerimiz bu yangınla mücadeleye destek sağlıyorlar. Tabii ki süreç içerisinde 7 de yaralımız oldu. Onlar yangınla mücadele ederken bu tür şeyler, dumandan etkilenme şeklinde olabiliyor. Onların da sağlık durumları gayet iyi, hayati tehlikeleri yok. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün Mersin'imize, Gülnar'ımıza, mahallerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

        Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Pehlivan, zarar tespit çalışmalarının kısa sürede yapılacağını dile getirdi.

            "ŞU ANDA BİR KONUT ZARARI YOK"
            Pehlivan, yangın nedeniyle herhangi bir risk olmaması için Mersin-Antalya yolunun da geçici olarak trafiğe kapattıklarını belirtti.

            Yangın kontrol altına alınır alınmaz trafiğin açılacağını aktaran Pehlivan, "Mücadele devam ediyor, sabaha kadar da devam edecek. İnşallah, bütün çabamız en kısa sürede kontrol altına almak. Şu anda bir konut zararı yok. Sadece ormanlık alan içerisinde metruk bir bina söz konusuydu. Şu anda çok şükür bir hane zararımız yok." dedi.

            Vali Pehlivan, yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti: "Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Şu anda 'kesin şu sebeple olmuştur' diye henüz diyemiyoruz ama üzerinde ilgili arkadaşlarımız, ekiplerimiz çalışıyorlar. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Şu anda o yönlü bir tespit söz konusu değil ama çok yönlü değerlendiriliyor. İlgili ekiplerimiz, araştırmalarını, çalışmalarını yapıyorlar."

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