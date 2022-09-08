SON DAKİKA: Mersin'de orman yangını! Müdahale 2. günde sürüyor: Mersin-Antalya D-400 kara yolu ulaşıma kapatıldı

"ŞU ANDA BİR KONUT ZARARI YOK"

Pehlivan, yangın nedeniyle herhangi bir risk olmaması için Mersin-Antalya yolunun da geçici olarak trafiğe kapattıklarını belirtti.

Yangın kontrol altına alınır alınmaz trafiğin açılacağını aktaran Pehlivan, "Mücadele devam ediyor, sabaha kadar da devam edecek. İnşallah, bütün çabamız en kısa sürede kontrol altına almak. Şu anda bir konut zararı yok. Sadece ormanlık alan içerisinde metruk bir bina söz konusuydu. Şu anda çok şükür bir hane zararımız yok." dedi.