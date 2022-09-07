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    Yerli dadı tercih eden Türk aileleri isyanda! Bakıcılar kapıyı 30-50 bin liradan açtı

    Türkiye'de Filipinli, İngiliz, Özbek, Gürcü, Türkmen dadı dönemi bitti. Türk aileler, çocuklarının anadilini iyi öğrenmesi için, yerli dadıları tercih etmeye başladı. Ama bakıcılar kapıyı 30-50 bin liradan açtı.

    ’Dadı’mız kaçmasın

    Türkiye'de Filipinli, İngiliz, Özbek, Gürcü, Türkmen dadı dönemi bitti. Aileler, evi soyup kaçma, oturum, kaçak çalışma, ana dil sorunu ve sağlam referansları olmaması nedeniyle yabancı dadılar yerine Türk dadılara yöneldi. Üniversite eğitimi olmayan bakıcıların maaşlarının, tecrübelerine göre 30-50 bin TL arasında değiştiği öğrenildi. Yerli dadıların, yeni doğan bebeklere 3 yaşına kadar; uyku, beslenme, davranış gelişimi ve tuvalet alışkanlığı kazandırmak için işi kabul ettiği kaydedildi. Özel şoför isteyen lüks seyahat tutkunu olan dadıların, uçak yolculuklarını da sadece 'business sınıf'ta yaptıkları belirtildi. Özellikle İstanbul'da son dönemde bebek ve çocuk bakıcısı bulmak için zorlanan ailelerin, başka ailelerden dadı transfer ettikleri de öğrenildi. Türk dadı tercih etmenin temel nedeninin, anadil olduğu belirtildi. Bir aile, "Kızımız Türkçe olarak anne-baba kelimelerini rahat kullanıyordu. Gürcü dadı aldıktan sonra ne dediğini anlamadık" diyerek yabancı dadıların sakıncalarını dile getirdi. Son günlerde Türk dadılar için, birçok internet sitesi de hizmet verme yarışına girdi.



    ANADİL ÖNEMLİ
    Bebeklerin çoğu 12-18 aylar arasında dil ve konuşma yeteneklerini kazanırlar. Bu sebeple dadının, çocuğun ana dilini iyi kullanabilmesi önemlidir. Bu yüzden aileler aynı kültüre sahip olduğu için Türk dadıları tercih etmeye yöneldi. Özellikle dadının Türkçe çok iyi bilmesinin yanında İngilizce'ye de hakim olması, ailelerin tercih sebebi...



    BAKICI ALIRKEN DİKKAT
    Mutlaka referansı olsun...
    Sigara alışkanlığını sorun...
    Kronik ve bulaşıcı hastalığı olmasın.
    Özellikle sabıka kaydınını isteyin.
    Evinizdeki değerli eşyaların yerini bilmesin...
    Daha önce hangi yaş grubuna baktığını öğrenin.
    İlk yardım bilgisi var mı ona bakın...



        YERLİ VE MİLLİ OLSUN!
        Üççocuk büyüttüm, Almancam da İngilizcem de var
        Araba da istemem, şoför de istemem. Ehliyetim var.
        Çocuk da bakarım, bahçıvanlık da yaparım...
        Çocuğunuza ekin ekmeyi de, doğa sevgisini de öğretirim.
        O paraya günlük 24 değil, 36 saat çalışırım!

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        Haberler Yaşam Yerli dadı tercih eden Türk aileleri isyanda! Bakıcılar kapıyı 30-50 bin liradan açtı
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