Yerli dadı tercih eden Türk aileleri isyanda! Bakıcılar kapıyı 30-50 bin liradan açtı

Türkiye'de Filipinli, İngiliz, Özbek, Gürcü, Türkmen dadı dönemi bitti. Aileler, evi soyup kaçma, oturum, kaçak çalışma, ana dil sorunu ve sağlam referansları olmaması nedeniyle yabancı dadılar yerine Türk dadılara yöneldi. Üniversite eğitimi olmayan bakıcıların maaşlarının, tecrübelerine göre 30-50 bin TL arasında değiştiği öğrenildi. Yerli dadıların, yeni doğan bebeklere 3 yaşına kadar; uyku, beslenme, davranış gelişimi ve tuvalet alışkanlığı kazandırmak için işi kabul ettiği kaydedildi. Özel şoför isteyen lüks seyahat tutkunu olan dadıların, uçak yolculuklarını da sadece 'business sınıf'ta yaptıkları belirtildi. Özellikle İstanbul'da son dönemde bebek ve çocuk bakıcısı bulmak için zorlanan ailelerin, başka ailelerden dadı transfer ettikleri de öğrenildi. Türk dadı tercih etmenin temel nedeninin, anadil olduğu belirtildi. Bir aile, "Kızımız Türkçe olarak anne-baba kelimelerini rahat kullanıyordu. Gürcü dadı aldıktan sonra ne dediğini anlamadık" diyerek yabancı dadıların sakıncalarını dile getirdi. Son günlerde Türk dadılar için, birçok internet sitesi de hizmet verme yarışına girdi.