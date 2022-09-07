İstanbullulara doğal rota! İşte şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere çok sayıda adres

Şehrin kargaşasından uzaklaşmak isteyenler için İstanbul'a yakın çok sayıda adres bulunuyor. Kısa bir yolculukla yeni yerler keşfetmek mümkün. İşte doğa ile iç içe olmak, gezerken tarihi yerleri de görmek isteyenler için bazı adresler...
İZNİK
Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan İznik Gölü aynı zamanda önemli kuş alanlarından da biri. İznik'te gezebileceğiniz Ayasofya Müzesi 4. yüzyılda inşa edilmiş bir tarihi eser. Ayasofya Müzesi'nin yanı sıra Koimesis Kilisesi ve İznik Müzesi de gezebileceğiniz yerler arasında.
SİLİVRİ
İstanbul'a yakın tatil için Silivri de seçenekler arasında. Liman içinden kiralayabileceğiniz teknelerle Silivri'de sahil boyunca gezebileceğiniz gibi, tarihe tanıklık etmiş Piri Mehmet Paşa Camii'ni, Mimar Sinan Köprüsü'nü ve heykelini de görme imkanı bulabilirsiniz.