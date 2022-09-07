Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbullulara doğal rota! İşte şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere çok sayıda adres

    Şehir kargaşasından uzaklaşarak doğa ile iç içe olmak isteyenler için istanbul'da çok sayıda adres bulunuyor. İşte gezerken hem tarihi yerleri de görmek isteyenler için bazı adresler...

    İstanbullulara doğal rota

    Şehrin kargaşasından uzaklaşmak isteyenler için İstanbul'a yakın çok sayıda adres bulunuyor. Kısa bir yolculukla yeni yerler keşfetmek mümkün. İşte doğa ile iç içe olmak, gezerken tarihi yerleri de görmek isteyenler için bazı adresler...



    İZNİK
    Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan İznik Gölü aynı zamanda önemli kuş alanlarından da biri. İznik'te gezebileceğiniz Ayasofya Müzesi 4. yüzyılda inşa edilmiş bir tarihi eser. Ayasofya Müzesi'nin yanı sıra Koimesis Kilisesi ve İznik Müzesi de gezebileceğiniz yerler arasında.



    SİLİVRİ
    İstanbul'a yakın tatil için Silivri de seçenekler arasında. Liman içinden kiralayabileceğiniz teknelerle Silivri'de sahil boyunca gezebileceğiniz gibi, tarihe tanıklık etmiş Piri Mehmet Paşa Camii'ni, Mimar Sinan Köprüsü'nü ve heykelini de görme imkanı bulabilirsiniz.



        KIYIKÖY
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan Kıyıköy, boş zamanlarınızda veya kafa dinlemek istediğinizde kaçıp gelebileceğiniz bir yer. Burada en popüler aktivite trekking, yürüyüş ve balık tutmak. Aya Nikola Manastırı da görülecek yerler arasında.



        KİLYOS
        İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan Kilyos, hem şehir merkezine çok yakın hem de hafta sonu ya da kısa tatillerde kaçılabilecek güzel yerlerden. Denize girmek dışında yapabileceğiniz şeyler arasında tepelere ulaşıp manzarayı seyretmek, Kilyos Kalesi'ni ziyaret etmek yer alıyor...



        CUMALIKIZIK KÖYÜ
        Bursa'daki Cumalıkızık köyü, Uludağ eteklerinde yer alan 7 Kızık köyünden sadece birisi. Eskiye sadık kalınarak restore edilmiş evler taş, kerpiç ve ahşap yapımı. Bu köyde Cumalıkızık Hamamı, Zekiye Hatun Çeşmesi görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. İstanbul'a 250 km uzaklıkta.



            YALIKÖY
            İstanbul Çatalca'ya bağlı Yalıköy, 12 kilometre uzunluğundaki bir kumsala ev sahipliği yapıyor ve gür ormanlarıyla doğa tutkunlarının da uğrak noktası oluyor. Mutlaka görülmesi gereken doğal güzelliklerden.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Promosyonda cayma hakkı var
            Haberler Yaşam İstanbullulara doğal rota! İşte şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere çok sayıda adres
                SON DAKİKA