İstanbullulara doğal rota! İşte şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere çok sayıda adres

Şehrin kargaşasından uzaklaşmak isteyenler için İstanbul'a yakın çok sayıda adres bulunuyor. Kısa bir yolculukla yeni yerler keşfetmek mümkün. İşte doğa ile iç içe olmak, gezerken tarihi yerleri de görmek isteyenler için bazı adresler...