İmam Hatip Liseleri'ni hedef alan Gülşen'in mahkeme tarihi belli oldu | Yaşam haberleri

Popçu Gülşen, nisan ayında verdiği konserde İmam Hatip Liseleri'ni hedef aldı. Hakkında soruşturma açıldı. Tutuklandıktan 3 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ev hapsine çarptırılan şarkıcı hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Türkiye'nin takip ettiği olayda yeni bir gelişme yaşandı. İddianamenin kabul edildiği ve Gülşen'in 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı açıklandı.
KİLO KİLO ZAFER
Kayseri'de üniversite öğrencisi Oğuz Erol (23), kilolarına dur diyemedi. Tartıda 135 kilogramı görünce, zayıflamaya karar verdi. Hem spor yaptı, hem de diyetle yediklerine dikkat etti. 10 ayda 60 kilo birden verdi. 75 kilograma indi! Bambaşka bir görünüme kavuşan genç, "Hayat standartlarım arttı. Artık uyuma zorluğu yaşamıyorum. Nefes alıp verişim düzeldi. Bütün kıyafetlerimi değiştirmek zorunda kaldım" dedi.
MIXYARDER!
Yapay zeka, dünyanın önde gelen 4 milyarderini birleştirdi. Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos yüzleriyle toplam serveti 600 milyar dolar olan 'dünyanın en zengin adamını' elde etti! Yarattığı fotoğrafta, kiminin yüzünden kiminin de saçından esinlendi. Ortaya çıkan görsele ise Jeflon Zuckergates adı verildi!