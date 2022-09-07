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    İmam Hatip Liseleri'ni hedef alan Gülşen'in mahkeme tarihi belli oldu | Yaşam haberleri

    İmam Hatip Liseleri'ni hedef alarak hadsiz söylemlerde bulunan popçu Gülşen'e 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tüm Türkiye'nin takip ettiği olayda mahkeme tarihi 21 Ekim olarak açıklandı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Mahkeme 21 Ekim’de

    Popçu Gülşen, nisan ayında verdiği konserde İmam Hatip Liseleri'ni hedef aldı. Hakkında soruşturma açıldı. Tutuklandıktan 3 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ev hapsine çarptırılan şarkıcı hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Türkiye'nin takip ettiği olayda yeni bir gelişme yaşandı. İddianamenin kabul edildiği ve Gülşen'in 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı açıklandı.



    KİLO KİLO ZAFER
    Kayseri'de üniversite öğrencisi Oğuz Erol (23), kilolarına dur diyemedi. Tartıda 135 kilogramı görünce, zayıflamaya karar verdi. Hem spor yaptı, hem de diyetle yediklerine dikkat etti. 10 ayda 60 kilo birden verdi. 75 kilograma indi! Bambaşka bir görünüme kavuşan genç, "Hayat standartlarım arttı. Artık uyuma zorluğu yaşamıyorum. Nefes alıp verişim düzeldi. Bütün kıyafetlerimi değiştirmek zorunda kaldım" dedi.



    MIXYARDER!
    Yapay zeka, dünyanın önde gelen 4 milyarderini birleştirdi. Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos yüzleriyle toplam serveti 600 milyar dolar olan 'dünyanın en zengin adamını' elde etti! Yarattığı fotoğrafta, kiminin yüzünden kiminin de saçından esinlendi. Ortaya çıkan görsele ise Jeflon Zuckergates adı verildi!



        ŞİFRE DALTON
        İstanbul Beykoz Konakları'nda iki suikastçı yakalandı. Motosikletli ve çelik yelekli suikastçılar sorguya alındı. Susma haklarını kullanan saldırganların WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Hedefin işadamı Cihan Ekşioğlu olduğu anlaşıldı. Saldırganların "Dalton" kod adını kullanan bir kişiden talimat aldığı saptandı.



        DENİZE ÇAKILDI
        Letonya'nın Ventspolis kenti açıklarında NATO jetlerini alarma geçiren hayalet uçağın sırrı ortaya çıktı. Cessna 551 tipi özel uçağın Alman iş adamı Karl-Peter Griesemann'a (72) ait olduğu ve uçağı kendisinin kullandığı anlaşıldı. Uçakta iş adamının eşi Juliane, 26 yaşındaki kızı Lisa ve kızının erkek arkadaşı Paul'ün de olduğu açıklandı. Denizde yapılan aramada, işadamı ve ailesi ile ilgili herhangi bir bulguya ulaşılamadı.



        109 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 109 milyon 232 bin lira devretti. 5 bilenler 27 bin 162'şer lira, 4 bilenler 619'ar lira, 3 bilenler 34'er lira, 2 bilenler 4'er lira alacak.



            BENİ BIRAKMA OĞLUM
            Antalya'da Cavit Özyiğit, motosiklet kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Annesinin feryadı yürek dağladı: Cavit'im, oğlum, yavrum yandım ben. Allah'ım içimin ateşini söndür.

            ÇIKARIN MASKELERİ
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda maske takma zorunluluğunun kalktığını belirtti. "Koronavirüs, artık yeni dönemin gribi" dedi.

            TOP DOKTORU
            Kocaelı'de hamile İlayda Menteş, hastaneye gitti. Doktor, "Halı sahadayım"dedi, gelmedi. Bebek, boğularak hayatını kaybetti.

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            Haberler Yaşam İmam Hatip Liseleri'ni hedef alan Gülşen'in mahkeme tarihi belli oldu | Yaşam haberleri
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