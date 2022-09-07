İmam Hatip Liseleri'ni hedef alan Gülşen'in mahkeme tarihi belli oldu | Yaşam haberleri





DENİZE ÇAKILDI

Letonya'nın Ventspolis kenti açıklarında NATO jetlerini alarma geçiren hayalet uçağın sırrı ortaya çıktı. Cessna 551 tipi özel uçağın Alman iş adamı Karl-Peter Griesemann'a (72) ait olduğu ve uçağı kendisinin kullandığı anlaşıldı. Uçakta iş adamının eşi Juliane, 26 yaşındaki kızı Lisa ve kızının erkek arkadaşı Paul'ün de olduğu açıklandı. Denizde yapılan aramada, işadamı ve ailesi ile ilgili herhangi bir bulguya ulaşılamadı.