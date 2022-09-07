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    Araçlarıyla sel felaketinin ortasında kalan aileyi zeytin ağacı kurtardı

    Bursa’da Evren Y., eşi ve 3 çocuğu sağanağa yakalandı. Bir anda araçlarıyla birlikte selin ortasında kaldı. Sulara kapılıp sürüklenen minibüsleri, zeytin ağacına çarptı. ‘Hayat ağacının’ dalına tutunan aile mucize eseri kurtulmayı başardı.

    Hızır ’ağaç’il!

    Aracıyla birlikte sel sularına kapılan aile, zeytin ağacı sayesinde hayatta kaldı. Ölüm-kalım savaşının verildiği olayın adresi Bursa Mudanya'ydı. Kentte 31 Ağustos'ta başlayan sağanak, bir anda sele yol açtı. Bu sırada pazarcı Evren Y. de ailesiyle birlikte dışarıdaydı. Genç adam, eşi Vildan ile çocukları Toprak Çınar (5), Eymen (2) ve 4 aylık Zehra Güneş'le birlikte aracında mahsur kaldı. Sel sularına kapılan ve sürüklenmeye başlayan minibüsleri, hızla zeytin ağacına çarptı. Ölümle burun buruna gelen aile önce ağaca çıktı, ardından çevredekilerin uzattığı halat sayesinde güvenli bölgeye alındı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.



    SÜRÜKLENMEYE BAŞLADIK...
    Dün, hayatlarını kurtaran zeytin ağacının yanına giden Evren Y, "Ağaç olmasaydı, sürüklenerek gitmiştik. O an kurtulacağımızı kesinlikle düşünmedim" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı. Vildan Y ise "Çocuklarım zor kurtuldu. Ölümü düşündüm. Eğer bu ağaç burada olmasaydı; araç devrilip sürüklenirdi. Biz de suyun içinde boğulurduk. Aracımız ağaca yaslanınca içeri su dolmaya başladı. Allah yardım etti" ifadesini kullandı.

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    Haberler Yaşam Araçlarıyla sel felaketinin ortasında kalan aileyi zeytin ağacı kurtardı
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