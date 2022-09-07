Araçlarıyla sel felaketinin ortasında kalan aileyi zeytin ağacı kurtardı

Aracıyla birlikte sel sularına kapılan aile, zeytin ağacı sayesinde hayatta kaldı. Ölüm-kalım savaşının verildiği olayın adresi Bursa Mudanya'ydı. Kentte 31 Ağustos'ta başlayan sağanak, bir anda sele yol açtı. Bu sırada pazarcı Evren Y. de ailesiyle birlikte dışarıdaydı. Genç adam, eşi Vildan ile çocukları Toprak Çınar (5), Eymen (2) ve 4 aylık Zehra Güneş'le birlikte aracında mahsur kaldı. Sel sularına kapılan ve sürüklenmeye başlayan minibüsleri, hızla zeytin ağacına çarptı. Ölümle burun buruna gelen aile önce ağaca çıktı, ardından çevredekilerin uzattığı halat sayesinde güvenli bölgeye alındı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.