İstanbul Avcılar'da kahvede kripto dehşeti | Yurttan haberler

Avcılar Denizköşkler mahallesinde yaşanan olayda, 42 yaşındaki Recep Esvet hayatını kaybetti. Esvet'in yeğeni N.E. bir kişiyle Bitcoin dolandırıcılığı meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Recep Esvet de coin konusunda canı yandığı için yanına yakınlarını alarak silahlı kavganın çıktığı kahveye gitti. Burada olayda karşı taraflar olduğu düşünülen N.T. ve T.T. ile karşılaşırken çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğinin hedefi olan Recep Esvet ağır yaralandı.Hastaneye kaldırılan Esvet burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sırasında kahvede tavla oynayan ve konuyla alakası olmadığı öğrenilen Murat Ç.ve Ayhan Çağrı Ç. ise silahla ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sonucu 1 kişi gözaltına alınırken polisin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.Haziran ayında kiralık katil tutarak cinayet işlettiği iddiasıyla ABD 'de tutuklanan Türk doktor Serhat Gümrükçü'ye, kurbanın dul eşi 25 milyon dolar tazminat davası açmıştı. Avukatlar, Serhat Gümrükçü'nün kiralık katile parayı Bitcoin ile ödeme yaptığını iddia etmişti. Serhat Gümrükçü ve Türkiye'ye döndüğü belirtilen kardeşi Murat Gümrükçü, bu iddiaları reddetti. Amerikan mahkemelerinde devam eden yargılamada, her iki tarafında yeni deliller hazırladığı iddia edildi. Amerikan medyasının da geniş ilgi gösterdiği davanın duruşması gelecek ay yapılacak.





ACI FOTOĞRAF

Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde masaj salonu işletmecisi 4 çocuk babası Metin Özkeren'e (44) ait olan iş yeri, şikayet üzerine mühürlendi. Özkeren, 12 Temmuz günü mühürleme sürecine itiraz etmek için gerekli fotoğrafları çekmek istedi. T.A. isimli kadınla birlikte araçla iş yerine geldi. Özkeren, fotoğraf çekerken yanına karşı komşusu Şıdo Amak geldi. Bu sırada sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmada dükkandaki Amak'ın oğlu Serhıldan, dışarı çıkıp babasına hakaret ettiğini iddia ederek, Özkeren'e ateş etti. Özkeren, hastanede hayatını kaybetti.



ÇİFTE CİNAYET

AMASYA'DA köyde hayvancılık yapan Kadir Y. (51), tartıştığı birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ve üvey oğlu Anıl Kadir Babal'a (19) tabancayla kurşun yağdırdı. Anneoğul, kurtarılamadı. Polis, kaçan katili yakalamak için çalışma başlattı.







CAN EVİNDEN VURULDU

İstanbul'da boğulan Can Arslan'ın arkadaşı Tunahan Ak ile acı sohbeti ortaya çıktı.

AK'IN paylaşımı, duygulandırdı: Geçen gün nasıl ölürüz demiştik. Benim için ölmeyeceksin!







YARDIM ELİF

TÜRK kızı Elif Aydın, dünyanın en iyi üniversitelerinden Princeton'ı dereceyle bitirdi.

BİNLERCE dar gelirli öğrenciye bedava ders verdi. İyiliği ile tüm dünyanın dikkatini çekti.





