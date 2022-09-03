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    • Yaşam
    • 04.09.2022 05:57
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    • 04.09.2022 05:57
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    Kuşadası'nda 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmen ölü bulundu

    Aydın Kuşadası'nda Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 7 kaçak göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Kuşadası’nda 6 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 6 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olay, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu saptadı.

    Bottaki 6 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden kaçak göçmenin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, diğer 6 göçmenin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

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