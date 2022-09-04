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    Bak şu işe! Güniz Akkuş dahil yüzlerce kişiyi kandırdı

    Eren Şar, ‘Devlette tanıdığım var. Dava dosyanı kapatırız’ yalanını attı. Yüzlerce insanı kandırdı. Onlar arasında hanımağa lakaplı Güniz Akkuş da vardı.

    FATİH ULAŞ ULUSAL HABERLER-ISTANBUL
    Bak şu işe
    İstanbul'da Eren Şar, kendini işadamı olarak tanıttı. Devlet kurumlarında tanıdıkları olduğunu ve dava dosyalarını kapatabileceğini söyleyerek yüzlerce insanı dolandırdı. Hakkında soruşturma açıldı.



    Sürekli ünlü ve siyasi isimlerle fotoğraf çektirdiği belirlenen Şar, adeta suç makinesi çıktı! Mağdurları arasında 'hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş bile vardı. Şar'ın Akkuş'a "Senin hakkında Emniyette dosya var. Bana 10 bin dolar ver, bunu halledelim" dediği ortaya çıktı.
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    Haberler Yaşam Bak şu işe! Güniz Akkuş dahil yüzlerce kişiyi kandırdı
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