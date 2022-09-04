Bak şu işe! Güniz Akkuş dahil yüzlerce kişiyi kandırdı

Eren Şar, kendiniişadamı olarak tanıttı.Devlet kurumlarındatanıdıkları olduğunuve dava dosyalarınıkapatabileceğinisöyleyerek yüzlerce insanıdolandırdı. Hakkındasoruşturma açıldı.Sürekliünlü ve siyasi isimlerlefotoğraf çektirdiğibelirlenen Şar, adeta suçmakinesi çıktı! Mağdurlarıarasında 'hanımağa'lakaplı eski polis GünizAkkuş bile vardı.dediği ortaya çıktı.