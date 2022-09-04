Bak şu işe! Güniz Akkuş dahil yüzlerce kişiyi kandırdı

İstanbul'da Eren Şar, kendini işadamı olarak tanıttı. Devlet kurumlarında tanıdıkları olduğunu ve dava dosyalarını kapatabileceğini söyleyerek yüzlerce insanı dolandırdı. Hakkında soruşturma açıldı.
Sürekli ünlü ve siyasi isimlerle fotoğraf çektirdiği belirlenen Şar, adeta suç makinesi çıktı! Mağdurları arasında 'hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş bile vardı. Şar'ın Akkuş'a "Senin hakkında Emniyette dosya var. Bana 10 bin dolar ver, bunu halledelim" dediği ortaya çıktı.
Sürekli ünlü ve siyasi isimlerle fotoğraf çektirdiği belirlenen Şar, adeta suç makinesi çıktı! Mağdurları arasında 'hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş bile vardı. Şar'ın Akkuş'a "Senin hakkında Emniyette dosya var. Bana 10 bin dolar ver, bunu halledelim" dediği ortaya çıktı.