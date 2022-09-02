İki taksiciden hayran bırakan davranış!

Genelde olumsuzluklarla haber olan taksiciler, bu kez, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti. Eminönü'nde yolcu bekleyen taksici Halil Acar, yolun kenarındaki ATM'nin haznesinde unutulmuş 6 bin TL buldu. Halil Acar, "Benim 4 aylık kiram bu kadar. Ayrıca ben daha sigortamı ödeyemedim. O kadar mağdur olduğum halde hiçbir zaman haram para yemem. İnşallah paranın sahibini bulacağız. Ben de çok sevineceğim. Parayı da karakola götürüp teslim ettim" dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir taksici, İngiliz turistin takside unuttuğu içinde 47 bin TL para bulunan parayı ve çantayı sahibine ulaşıp teslim etti. Bu örnek davranış taksici arkadaşları tarafından da alkışlandı.